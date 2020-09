GENOA ASORO, LO SVEDESE ARRIVA DAI GALLESI DELLO SWANSEA – Possiamo definirlo un affare-lampo, quello che ha visto il Genoa assicurarsi le prestazioni di Joel Joshoghene Asoro, attaccante svedese dello Swansea ma in prestito al Groningen nell’ultima stagione. Il Genoa, in attacco, vorrebbe cacciare via le delusioni Favilli e Pinamonti, mentre punterebbe forte sul ritorno in rossoblu di Tonny Sanabria: Asoro, dunque, dovrebbe ricoprire il ruolo di vice-Sanabria, con Pandev pronto a far coppia col paraguayano e Destro e Parigini alternative per il reparto offensivo. Certo, manca ancora qualcuno, ma con Miha Zajc in arrivo il reparto inizia a prendere forma.

Genoa Asoro, l’attaccante arriva già oggi in Liguria

Mentre tutti cercavano di carpire le operazioni messe in atto da Faggiano, il ds ex Parma ha piazzato una zampata inaspettata. In attesa di definire le ufficialità dei colpi Zajc, Karsdorp e Badelj, nella giornata di oggi sbarcherà a Genova Joel Asoro, attaccante dello Swansea ma in prestito al Groningen in Olanda. Classe ’99, cresciuto nelle giovanili del Sunderland, per lui 3 gol e 2 assist nell’ultima stagione olandese in 15 presenze in Eredivisie. In passato, 3 presenze e 2 gol in Championship nel 2017/2018, quando aveva solo 18 anni, attirarono le attenzioni di vari club, scatenando subito i paragoni con Samuel Eto’o: poi, il giocatore scandinavo si è un po’ perso. L’attaccante svedese, cresciuto nelle giovanili del Sunderland, cerca il rilancio a Genova: il Grifone crede in lui, e i tifosi si augurano che possa davvero essere il nuovo Eto’o.