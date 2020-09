Genoa: Mourinho spinge Rose verso il grifone

Rimbalza da diverse ore un idea suggestiva per il nuovo Genoa di Rolando Maran. Secondo l’agenzia PA, il grifone avrebbe messo sul mirino Danny Rose, esterno inglese del Tottenham. Il terzino sinistro ha giocato la scorsa stagione in prestito dagli spurs, con la casacca del Newcastle dove ha collezionato 11 presenze mentre con la sua nazionale conta 29 presenze. Diversi però gli ostacoli che si mettono in mezzo tra il calciatore della squadra londinese e il grifone. Lo scoglio più grosso è sicuramente quello dell’ingaggio, infatti Rose percepisce uno stipendio di circa 3,1 milioni di sterline a stagione (circa 3,5 milioni di euro), e questo graverebbe molto sulle casse dei rossoblu. Ma un’altro indizio spinge Rose verso la lanterna. José Mourinho attuale allenatore del Tottenham, nella conferenza stampa in vista della prima partita di Premier League contro l’Everton di Ancelotti, ha aperto alla cessione: “Rose è tra i cedibili del squadra. Se il Genoa riuscisse a prendere Danny Rose, si porterebbe a casa un ottimo giocatore”. Difficile quindi, ma non impossibile. Da capire ancora le volontà del giocatore e nel caso proporgli un progetto stimolante, ma il Ds del Genoa Faggiano proverà in tutti i modi a regalare ai rossoblu un giocatore di livello internazionale.