Giroud allontana la Juve? “Nulla di fatto”

Partito Gonzalo Higuain, la Juventus si è messa alla ricerca di una prima punta da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Tanti i profili sondati dal club bianconero, tra cui Suarez, Cavani e Dzeko, ma tutte quante trattative complicate. La pista più calda rimane comunque quella che porterebbe a Torino l’attaccante uruguayano del Barcellona, che sosterrà l’esame di italiano la prossima settimana per avere la doppia cittadinanza e risolvere il problema dei due slot di calciatori extracomunitari già occupati. Situazione, quella del “pistolero” che rimane comunque delicata, e così, i bianconeri hanno aggiunto alla lista degli obiettivi un nuovo nome: Olivier Giroud, attaccante francese di proprietà del Chelsea. Secondo alcune agenzie, l’affare era già impostato e a buon punto, ma ci ha pensato il diretto interessato, davanti ai microfoni del programma francese “Telefoot“, a frenare e far tacere tutte le indiscrezioni che erano uscite negli ultimi giorni. “Ho ricevuto molti messaggi dove mi chiedevano se stessi per firmare per la Juventus, quello che posso dire è che sono un calciatore del Chelsea e sono concentrato solo sul Chelsea.”

Giroud però non ha completamente chiuso la porta alla vecchia signora, infatti lascia trapelare che la situazione potrebbe evolversi nel prossimo futuro: “Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Ma non c’è assolutamente niente di fatto o di firmato. Preferisco negare”. Potrebbe essere questa la conferma di un interesse della Juventus? L’interesse per la punta francese non sembra solo una banale indiscrezione di calciomercato, ma probabilmente è diventato un obiettivo concreto da regalare alla squadra di Andrea Pirlo.