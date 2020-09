BROZOVIC RESTA ALL’INTER: “AMO QUESTA MAGLIA, LOTTEREMO ANCORA A LUNGO” – L’Inter cercava con insistenza Sandro Tonali, ormai finito al Milan. Il regista del Brescia sembrava dover essere il sostituto naturale del partente Brozovic, ormai ritenuto al passo d’addio e già lontano da Milano. L’interesse del Bayern Monaco era forte, e tuttora sembrava esserci in vista un assalto dei bavaresi ormai orfani di Thiago Alcantara: ma il croato regista dell’Inter, oggi, ha deciso di dare un segnale forte e chiaro, spiegando le proprie intenzioni per il futuro. Un futuro che, a detta sua, sarà sempre più nerazzurro: “Amo la maglia, amo Milano“.

Brozovic resta, l’annuncio social del regista della Croazia che piace(va) al Bayern

Si è parlato a lungo di un imminente addio di EpicBrozo, mai amato totalmente dal tifo nerazzurro ma pur sempre apprezzato, soprattutto ultimamente. E, per rispondere a tali voci, Brozo si è espresso così sul suo profilo Instagram: “Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter !!!“. Insomma, messaggio forte e chiaro: il croato non va da nessuna parte, non si muove, resta all’Inter.