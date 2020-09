Interesse del PSG per El Shaarawy: su di lui anche Atletico Madrid e due club italiani

Stephan El Shaarawy vuole tornare a giocare in Europa: il classe ’92 ha bisogno di giocare in campionati di prestigio per poter conquistare la convocazione al prossimo europeo con la Nazionale italiana. Il trasferimento in Cina, allo Shanghai Shenhua, avvenuto lo scorso anno, gli ha assicurato uno stipendio mostruoso (16 milioni di euro netti all’anno), ma il Faraone è scomparso dai radar. Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, gli ha concesso due spezzoni di partita contro Bosnia e Liechtenstein lo scorso autunno, ma da lì in poi non ha più giocato con la maglia dell’Italia. Ed ecco spiegata la voglia di El Shaarawy di voler tornare in Europa. E sembra che qualche squadra si stia muovendo per soddisfare il desiderio dell’ex Milan.

El Shaarawy, PSG occasione per rilanciarsi

Secondo il l’emittente televisiva francese “Telefoot”, una delle squadre che si è maggiormente interessata ad El Shaarawy è il PSG. La squadra francese è rimasta orfana di Choupo-Moting (non è ancora escluso un suo ritorno) e ha pensato al talento italo-egiziano per rafforzare il proprio reparto offensivo. Per ora, c’è stato solo un interesse, ma la trattativa potrebbe prendere quota nel corso degli ultimi giorni di mercato. Inoltre, c’è da registrare anche l’interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che da tempo segue El Sha. Ma c’è di più: sempre secondo l’emittente transalpina, anche Juventus e Roma avrebbero pensato all’acquisto di El Shaarawy.