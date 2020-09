Mercato Genoa: arriva Badelj

Ennesimo rinforzo per il nuovo Genoa di Maran. E’ arrivato poco fa nella città ligure l’ormai ex-centrocampista della Lazio, Milan Badelj. Visite mediche in corso per il croato al centro medico Baluardo di Genova, pronto a firmare un contratto che lo legherà ai rossoblu per 3 anni. Genoa scatenato sul mercato, che dopo Melegoni (anche lui arrivato in giornata) e Goldaniga (visite mediche domattina) sta preparando nuovi colpi per non ritrovarsi impreparata a inizio stagione. Oltre a loro, il grifone ha assestato diversi colpi anche in ottica futura, assicurandosi anche Czyborra, Zajc e Osoro. Nelle ultime ore sembra che ci siano in ballo tantissimi diversi nomi. Si parla di un interessamento per l’attaccante della Juventus, Marko Pjaca, anche se non sono arrivate conferme da nessuna delle due parti. Molto più accese invece le trattative che vedrebbero Juan Jesus e Karsdorp della Roma vestire la casacca del grifone. Non ancora tramontata invece la trattativa che vedrebbe Favilli a Verona con Stepinski fare il percorso inverso. Insomma, il Genoa ha fatto capire che non vuole più ripetere tutti gli errori commessi durante le due ultime stagioni nella quale ha dovuto aspettare l’ultima giornata per conoscere il suo destino nella massima serie italiana. Sarà la volta buona?