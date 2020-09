MERCATO GENOA, DOPO BADELJ UN ALTRO COLPACCIO: ARRIVA PJACA – Finalmente, la situazione centravanti in casa Juventus sta per sbloccarsi. Con Milik che corre verso la Roma e Depay che, secondo le ultime indiscrezioni, sembra ad un passo dal Barcellona di Koeman, potrebbero liberarsi sia Dzeko che Suarez, lasciando campo libero a Paratici di scegliere il suo nuovo “9“. Finora, infatti, la società bianconera si stava tenendo stretta ogni uomo avanzato, vista la scarsità di attaccanti unita alle attuali indisponibilità di Dybala e Bernardeschi, e ai continui infortuni di Douglas Costa: per questo, anche Pjaca è rimasto in rosa fino ad adesso. Ma, visto che sta per chiudersi la caccia al nove, il croato può partire: il Genoa è ad un passo.

Mercato Genoa, Pjaca potrebbe arrivare in prestito con obbligo

Marko Pjaca ha dimostrato grande voglia nell’amichevole contro il Novara, dove ha anche messo a segno un gol ma, soprattutto, si è mosso tanto e bene: deciso a tenersi il posto in squadra a Torino, ha fatto di tutto per convincere Pirlo. Ma, visto l’ingaggio pesante e il probabile arrivo di almeno un attaccante (che sia Dzeko, Suarez, Cavani, Giroud o Morata) e, magari, anche di una punta di scorta (Kean su tutti), non c’è più spazio per il croato. Ecco che il Genoa si prepara il colpo: arrivato alla Juventus nel 2016, Pjaca ha giocato 20 partite segnando 1 gol (in Champions) al suo primo anno, per poi cadere nel vortice degli infortuni al crociato. 4 presenze e 2 gol nel campionato Primavera l’anno successivo, poi 9 presenze e 2 gol nello Schalke dopo gennaio. Negli ultimi due anni, 19 presenze e 1 gol con la Fiorentina e 4 presenze ed 1 gol con l’Anderlecht, in un campionato poi interrotto e terminato causa Covid. Se non fosse per gli infortuni, Pjaca avrebbe un potenziale smisurato: adesso è da un po’ di tempo che sembra aver trovato pace, tanto che sembrava in grado di ritagliarsi addirittura il suo spazio nella Juve: così non sarà, ma il Grifone di Faggiano e Maran è pronto ad accoglierlo. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni: potenzialmente, un gran bell’affare per Preziosi.