Milan – Brahim Diaz: è fatta. I dettagli dell’affare

Il Milan continua a stupire durante questa sessione di calciomercato. Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e il sorpasso flash ai danni dell’Inter per il colpo Tonali, Maldini e la dirigenza rossonera hanno messo a segno un altro ottimo affare. Alla corte di Pioli arriverà anche Brahim Diaz, centrocampista classe 1999 attualmente in forza al Real Madrid. Nella giornata di domani il giocatore è atteso in Italia per effettuare i test sierologici e quindi sottoporsi alle visite mediche di routine prima di firmare ufficialmente il contratto.

Brahim Diaz al Milan con la formula del prestito e della recompra

La formula con cui lo Brahim Diaz arriverà al Milan è quella del prestito con diritto di riscatto e di controriscatto a favore del Real Madrid che non vuole rischiare di perdere un talento cristallino come lo spagnolo. Tuttavia durante l’ultima stagione nei Blancos, Zidane non è riuscito a dargli il giusto spazio, avendo accumulato solo dieci presenze, con un gol e un assist. Troppo poco per un ragazzo del suo valore che punta a mettersi in mostra all’ombra della Madonnina. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.