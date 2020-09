Il calciomercato, in questa versione più anomala rispetto agli altri anni, sta per entrare nel vivo con tutte le squadre pronte a rinforzarsi in vista della stagione 2020/2021. Scopriamo quindi il tabellone calciomercato 2020/2021, con tutti i gli acquisti e cessioni delle diverse squadre di Serie A aggiornati giorno dopo giorno.

I primi colpi li hanno regalati la Juventus e il Napoli: i bianconeri, da mesi, hanno chiuso per lo scambio con il Barcellona che ha portato Arthur in bianconero e Pjanic in blaugrana; i partenopei, invece, si sono rinforzati in attacco con il talento del Lille Osimhen, che nell’ultima stagione ha fatto molto bene in Ligue 1. Anche l’Inter non è rimasta a guardare, piazzando il primo grande colpo del suo mercato: Hakimi dal Borussia Dortmund. Colpo anche in casa Benevento che riporta in Serie A Kamil Glik dal Monaco rinforzandosi dopo la promozione ottenuta con largo anticipo.

TABELLONE CALCIOMERCATO: ACQUISTI E CESSIONI SERIE A AL 7 SETTEMBRE 2020

ATALANTA:

Acquisti: Muratore (cen, Juventus, definitivo), Pasalic (cen, Chelsea, riscattato), Mediero (cen, Barcellona, definitivo), Miranchuk ( cent, Lokomotiv Mosca, definitivo), Romero ( dif, Juventus, prestito)

Cessioni: Kulusveski (cen, Juventus, definitivo), Tameze (cen, Nizza, fine prestito), Muratore ( cent, Reggiana, prestito), Castagne ( cent, Leicester, definitivo)

BENEVENTO

Acquisti: Glik (dif, Monaco, definitivo), Ionita (cen, Cagliari, definitivo), Foulon ( Dif, Waasland- Beveren, Definitivo), Lapadula ( att, Genoa, definitivo), Caprari ( att, Sampdoria, Prestito)

Cessioni: Coda ( att, Lecce, definitivo)

BOLOGNA

Acquisti: De Silvestri (dif, svincolato, definitivo), Vignato (att, Chievo, definitivo)

Cessioni: Krejci (dif, Sparta Praga, definitivo), Destro ( att, svincolato)

CAGLIARI

Acquisti: Rog (cen, Napoli, riscattato), Simeone (att, Fiorentina, riscattato), Marin ( centr, Ajax, definitivo), Vicario (port, Perugia, definitivo), Zappa ( dif, Pescara, defintivo)

Cessioni: Ionita (cen, Benevento, definitivo), Birsa ( centr, svincolato), Olsen ( port, Roma, fp), Cacciatore ( dif, svincolato), Nainggolan ( centr, Inter, fine prestito), Mattiello ( dif, Atalanta, fine prestito), Luca Pellegrini ( dif, Juventus, fine prestito), Paloschi ( att, Spal, fine prestito), Cigarini ( centr, svincolato)

CROTONE:

Acquisti: Marrone ( dif, Verona, definitivo), Magallan ( dif, Ajax, prestito), Vulic ( centr, Stella Rossa, definitivo)

Cessioni: Gerbo ( cent, Ascoli, fine prestito), Jankovic ( att, Spal, fine prestito), Armenteros ( att, Benevento, fine prestito), Barberis ( centr, Monza, definitivo), Maxi Lopez ( att, Sambenedettese, definitivo),

FIORENTINA:

Acquisti: Amrabat ( cc, Hellas Verona, definitivo)

Cessioni: Hancko (dif, Sparta Praga, definitivo), Rasmussen (dif, Vitesse, definitivo), Dalbert ( dif, Inter, fine prestito), Ghezzal ( att, Leicester, fine prestito), Badelj ( centr, Lazio, fine prestito), Salifu (centr, svincolato), Thereau ( att, svincolato), Zurkowski ( centr, Empoli, prestito), Terzic ( dif, Empoli, prestito), Gori ( att, Piacenza, prestito)

GENOA:

Acquisti: Cassata (cen, Sassuolo, definitivo), Perin ( port, Juventus, prestito),

Cessioni: Gumus (att, Fenerbahce, definitivo), Ichazo ( port, Danubio, definitivo), Romulo ( centr, svincolato), Hiljemark ( centr, svincolato), Gunter ( dif, Verona, definitivo), Lapadula ( att, Benevento, definitivo),

INTER:

Acquisti: Hakimi (dif, Real Madrid, definitivo), Sanchez (att, Manchester United, definitivo);

Cessioni: Lazaro (dif, B. Monchengladbach, prestito), Berni ( port, svincolato), Borja Valero ( centr, svincolato),

JUVENTUS

Acquisti: Kulusveski (cen, Atalanta, definitivo), Arthur (cen, Barcellona, definitivo), Correia (att, Manchester City, definitivo), Mckennie ( centr, Schalke 04,prestito)

Cessioni: Muratore (cen, Atalanta, definitivo), Pjanic (cen, Barcellona, definitivo);,Matuidi (cen, Inter Miami, definitivo), Zanimacchia ( att, Saragozza, prestito),

LAZIO:

Acquisti: Escalanta (cen, svincolato, definitivo), Reina ( port, Milan, definitivo)

Cessioni: Berisha (cen, Reims, definitivo)

MILAN:

Acquisti: Kalulu (dif, Lione, definitivo), Kjaer (dif, riscattato dal Siviglia), B. Diaz ( Att, Real Madrid, prestito),

Cessioni: Suso (att, Siviglia, definitivo), Rodriguez (dif, Torino, definitivo), Reina (Port, Lazio, definitivo), Biglia ( centr, svincolato), Bonaventura ( centr, svincolato), Rodriguez ( dif, Torino, definitivo),

NAPOLI:

Acquisti: Osimhen (att, Lille, definitivo), Petagna (att, Spal, definitivo), Rhamani (dif, Hellas Verona, definitivo)

Cessioni: Callejon (att, svinc., definitivo), Allan ( centr, Everton, definitivo), Karnezis ( port, Lille, definitivo),

PARMA:

Acquisti: –

Cessioni: Barilla ( centr, Monza, definitivo)

ROMA:

Acquisti: Pedro (att, svincolato, definitivo)

Cessioni: Smalling (dif, Manchester United, fine prestito), Zappacosta (dif, Chelsea, fine prestito), Kalinic (att, Atletico Madrid, fine prestito), Gonalons ( centr, Granada, definitivo), Defrel ( att, Sassuolo, definitivo), Cetin ( dif, Verona, prestito),

SAMPDORIA:

Acquisti: Damsgaard (cen, Nordsjaelland, definitivo), Ravaglia ( port, Cremonese, definitivo)

Cessioni: Linetty ( centr, Torino, definitivo), Falcone ( port, Cosenza, Prestito), Bertolacci ( centr, svincolato), Caprari ( att, Benevento, definitivo),

SASSUOLO:

Acquisti: Kaan Ayhan ( dif, Fortuna Dusseldorf, definitivo), Defrel (att, riscattato dalla Roma), Chiriches (dif, riscattato dal Napoli), Haraslin (att, riscattato dal Lechia G.)

Cessioni: Pegolo ( port, svincolato), Russo ( port, Entella, definitivo), Magnani ( dif, Verona, prestito), Babacar ( att, Alanyspor, definitivo),

SPEZIA:

Acquisti: Sala ( dif, svincolato),

Cessioni: Bidaoui (cent, svincolato)

TORINO:

Acquisti: Rodriguez (dif, Milan, definitivo), Linetty ( centr, Sampdoria, definitivo), Vojvoda ( dif, Standard Liegi, definitivo),

Cessioni: De Silvestri (dif, fine contratto)

UDINESE:

Acquisti: Molina ( centr, Boca Juniors, definitivo), Ouwejan ( dif, Az, prestito),

Cessioni: Fofana (cent, Lens, definitivo)

VERONA:

Acquisti: Cetin (dif, Roma, prestito), Gunter ( dif, Genoa, definitivo), Pandur ( port, Rijeka, definitivo), Magnani ( dif, Sassuolo, prestito), Tameze ( centr, Nizza, definitivo),

Cessioni: Amrabat (cc, Fiorentina, definitivo), Rhamani (dif, Napoli, definitivo), Borini ( centr, svincolato), Pazzini ( att, svincolato), Crescenzi ( dif, Cremonese, definitivo), Marrone ( centr, Crotone, definitivo),

Chiusura calciomercato Serie A: ecco quando finisce la sessione estiva 2020/2021

Questa sessione estiva, come reso noto dalla Lega, comincerà ufficialmente il 1 settembre per poi concludersi il 5 ottobre fino alle ore 20 di sera in una finestra di mercato più corta rispetto a quella solita, che va dal primo luglio fino ai primi di settembre.