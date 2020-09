Suarez-Juventus, Koeman: “A breve sapremo se resterà in squadra”

Sono giorni di fuoco questi per i tifosi juventini che rimbalzano continuamente tra Suarez e Dzeko. Al momento quest’ultimo sembrerebbe essere il favorito in casa bianconera ma non è possibile sottovalutare le parole di Coeman, che dopo l’amichevole contro il Girona è stato molto onesto ai microfoni di TV3:

“Suarez? Ho parlato con lui del suo futuro e stiamo aspettando di capire se rimanga o meno. Se alla fine non trova una squadra e finisce per restare, sarà un giocatore in più della rosa”

Si contempla, quindi, anche la possibilità della separazione in casa tra l’uruguaiano e il Barcellona, che per la terza volta consecutiva non è stato convocato. Un qualcosa di insolito e frustrante per Suarez, che stando alle ultime indiscrezioni, altro non desidera al momento che lasciare Barcellona. Il futuro però è ancora tutto da scrivere e quindi non rimane che aspettare quale sarà la prossima mossa da Torino, in particolare per quel che riguarda l’asse Juventus-Dzeko, che col passare delle ore si fa sempre più caldo.

Nel frattempo i pareri in merito alla questione sono sempre di più, come quello di Marcello Chirico, che giudica “illogica” la considerazione della Juventus di scaricare un campione del carico di Suarez.