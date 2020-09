Vidal – Inter, il cileno ancora non è partito per Milano

Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter. Le parole del ds del Barcellona, Ramon Planes, avevano confermato la quasi chiusura della trattativa tra il cileno e l’Inter. Vidal, infatti, si è presentato al centro sportivo ma, per il secondo giorno consecutivo, non si è allenato con i compagni di squadra. Proprio oggi, alle ore 16, era in programma il viaggio per Milano con un volo privato ma la partenza è slittata a causa di un piccolo problema fiscale. L’Inter dovrà ufficializzare prima la cessione del difensore Diego Godin al Cagliari e poi potrà accogliere Vidal. E c’è di più: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Vidal era già arrivato all’aeroporto di Barcellona “El Prat” ma l’arrivo della chiamata da parte della dirigenza nerazzurra ha bloccato tutto.

Ma i tifosi interisti non dovranno preoccuparsi: l’accordo tra Inter e Barcellona è totale (ai blaugrana andrà mezzo milione come indennizzo più bonus legati alle presenze del centrocampista cileno) e anche quello con il calciatore è stato trovato da diverso tempo. Bisognerà aspettare ancora un po di tempo ma entro la fine di questa settimana Vidal sarà a Milano e diventerà un nuovo giocatore dell’Inter.

Finalmente Antonio Conte potrà riabbracciare il suo guerriero, il suo King Arturo Vidal.