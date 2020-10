Juventus, Moise Kean al Psg in prestito. ll Paris Saint-Germain chiude l’arrivo in prestito dall’Everton dell’ex attaccante della Juve, pagato 27,5 milioni di euro nell’estate 2019 dai Toffees.

Juventus, Moise Kean al Psg. E’ Ufficiale

Il Paris Saint-Germain chiude l’arrivo in prestito dall’Everton dell’ex attaccante della Juve Moise Kean, pagato 27,5 milioni di euro nell’estate 2019 dai Toffees. Un rinforzo per l’attacco di Tuchel, dopo il botta e risposta tra l’allenatore tedesco e il ds Leonardo.

Dopo gli screzi legati al calciomercato delle ultime ore tra il ds Leonardo e l’allenatore Thomas Tuchel, il Paris Saint-Germain rinforza l’attacco. Ufficiale l’arrivo in prestito di Moise Kean dall’Everton: la trattativa ha avuto un’accelerata nelle ultime ore, con l’ufficialità comunicata in serata dal club francese. Moise Kean indosserà la maglia numero 18 e avrà in squadra altri due ex calciatori che hanno giocato in Italia, Mauro Icardi e Alessandro Florenzi.

L’ex Juventus, passato ai Toffees per 27,5 milioni di euro nell’estate 2019, ha sin qui messo insieme 4 presenze e 2 assist nella scorsa stagione tra Premier League e Coppa di Lega con il club inglese. Bisogna ricordare che l’arrivo di Kean, secondo italiano del club dopo Alessandro Florenzi, permette di completare un reparto che ha perso in estate Cavani, vicino al Manchester United. Il mercato del Psg non dovrebbe però fermarsi qui: l’ultimo obiettivo di Leonardo è l’acquisto di un mediano.