SCAMBIO SCHONE CEPPITELLI, TRATTATIVA CLAMOROSA TRA SARDI E LIGURI – Il calciomercato di quest’anno si sta rivelando sempre più strano, sempre meno logico. La Juve prende Milik, anzi Suarez, anzi Dzeko e alla fine prende Morata, l’Inter prende quel Vidal che ha gli scudetti vinti a Torino tatuati sul braccio, l’Atalanta regala ai suoi tifosi colpi esotici e inaspettati come Miranchuk e Mojica. Ma anche le piccole hanno chiuso operazioni interessanti e, a loro modo, davvero particolari: Glik, per anni al top in Francia, passato al neopromosso Benevento, o Zoet, portiere del PSV, che finisce allo Spezia, per arrivare a Godin che viaggia dall’Inter al Cagliari dopo una vita a fare la Champions League. E proprio il Cagliari sta per portarsi a casa un altro veterano della Champions, un uomo che solo due anni fa segnava al Bernabeu eliminando il Raal Madrid: Lasse Schone si avvicina ai sardi, mentre Ceppitelli potrebbe finire al Genoa in un’operazione di scambio.

Scambio Schone Ceppitelli, sarebbero tutti accontentati

Lasse Schone era stato il fiore all’occhiello del mercato genoano della scorsa estate: osannato fin dall’inizio, anche per il suo esordio con gol in Coppa Italia, Schone ha piano piano deluso le attese, finendo addirittura in panchina in diverse occasioni dall’approdo di Nicola al timone del Grifone. Ora è arrivato Badelj, e i due sarebbero incompatibili insieme, perché sono due registi solo qualità e poca quantità: il danese ex Ajax potrebbe quindi fare le valige e dire addio, direzione Cagliari, che è alla ricerca di un interprete del ruolo. Il Cagliari, che lo accoglierebbe volentieri, in cambio offrirebbe Luca Ceppitelli, che piaceva molto alla Fiorentina ma che farebbe molto comodo anche al Genoa. La società di Preziosi è alla ricerca di un centrale che completi il reparto: mentre la Sampdoria si sta assicurando Federico Fazio, Faggiano ha pensato proprio al centrale cagliaritano. Lo scambio Schone Ceppitelli, dunque, accontenterebbe davvero tutti: ad ognuno il suo, e poi la squadra sarà pronta.