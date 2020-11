Bakayoko Napoli, il club già pensa al riscatto del francese

Tiemoué Bakayoko è arrivato al Napoli nell’ultimo giorno di mercato, il 5 ottobre. Il centrocampista francese, dopo l’esperienza al Monaco in prestito dell’ultima stagione, era tornato al Chelsea ma Frank Lampard non lo ha mai preso in considerazione nel suo progetto tecnico. Così, Bakayoko è approdato a Napoli, anche questa volta, con la formula del prestito secco. Ma, in poco più di un mese, Bakayoko ha già convinto tutti e il Napoli ora già pensa ad acquistarlo definitivamente.

Bakayoko Napoli, c’è un gentleman agreement con il Chelsea

Bakayoko ha effettuato il suo esordio con la maglia del Napoli il 17 ottobre, nella bella vittoria per 4-1 contro l’Atalanta. Già in quell’occasione, nonostante non giocasse da sette mesi, il francese aveva dimostrato di essere il giocatore che mancava in questo Napoli. Nelle partite successive, Bakayoko è stato anche il giocatore del club azzurro con più chilometri percorsi a partita: in media sono 2,6. Inoltre, la fisicità, la stazza e il suo occupare ampi spazi del campo, mettono sicurezza anche ai compagni di squadra. E Gattuso sa bene che non può fare a meno di lui. E non vorrà farlo nemmeno l’anno prossimo.

Ecco allora che la società già ha iniziato i contatti con il Chelsea per acquistare definitivamente Bakayoko. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore già si è innamorato della città e la sua volontà è quella di stabilirsi a Napoli. Nella trattativa tra le due squadre, non c’è nessun accordo scritto: il prestito è esclusivamente secco senza nessun diritto di riscatto. Però, il Chelsea avrebbe offerto al Napoli un gentleman agreement che permetterebbe al club di de Laurentiis di acquistare Bakayoko per una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

L’accelerata potrebbe arrivare dopo l’annuncio del rinnovo di Gattuso con il Napoli fino al 2023. Proprio perché Ringhio non riesce a vedere questo Napoli senza Bakayoko al centro del campo.