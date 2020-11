El Shaarawy ci riprova: vuole la Roma

Dopo i rumors di questi giorni sul possibile arrivo di Scalera come dg e l’entrata dell’altro figlio Danny in società, in Roma si sta lavorando al mercato prima del nuovo futuro ds(i nomi sono sempre Berta o Campos). Si sta lavorando infatti su un cambio nel tridente offensivo a sinistra in grado di dare fiato all’armeno Mkhitaryan. Infatti è sempre più vicino l’accordo con lo Shangai Shenhua per Stephan El Shaarawy, in prestito secco fino a giugno con un eventuale diritto di riscatto futuro. Stephan che attualmente guadagna sopra i 10 milioni netti è pronto a dimezzarsi completamente lo stipendio arrivando sotto i 3 milioni. Fonseca ha parlato con il giocatore, che sarebbe disposto a giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Stephan in questi mesi si sta allenando a Roma con i preparatori Ferretti(ex preparatore della Roma) e Donatelli. Il ritorno alla Roma di Stephan farebbe felici tutti,l’allenatore che già dallo scorso mercato aveva chiesto un giocatore con queste caratteristiche, Stephan stesso che avrebbe modo di giocare con continuità per arrivare al prossimo Europeo di giugno, il capitano Dzeko che si trovava a meraviglia in campo e i tifosi stessi che hanno sempre apprezzato le qualità e lo spirito messo in campo dal giocatore. Ricordiamo che El Shaarawy ha messo a segno 34 gol in 3 anni e mezzo di Roma