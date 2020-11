Emerson Palmieri Napoli, i partenopei si rifanno avanti per l’italobrasiliano

Emerson Palmieri Napoli – La Serie A è ferma causa partite delle Nazionali. Nel corso della sosta, si rifanno sempre vive le voci di calciomercato e anche questa volta la storia non è cambiata. Uno dei nomi tanto chiacchierati nel corso dell’estate è stato Emerson Palmieri, terzino del Chelsea. L’italobrasiiliano è stato accostato a tanti club italiani, tra cui Juventus, Inter e Napoli, ma alla fine non si è fatto nulla ed è rimasto a Londra. Ma le belle prestazioni di Emerson con la maglia della Nazionale italiana hanno riacceso le sirene dei club di Serie A.

Emerson Palmieri Napoli, la cessione di Ghoulam aiuterebbe la trattativa

Una delle squadre che si potrebbe rifare avanti è il Napoli. Il club partenopeo a gennaio vorrebbe muoversi solo su questo fronte e acquistare esclusivamente Emerson Palmieri. La necessità sarebbe dovuta al fatto che Gattuso non vede Mario Rui e Ghoulam come titolari e sta adattando Hysaj su quella fascia. Ma per provare l’affondo il Napoli dovrà liberarsi di un giocatore e l’indiziato principale resta Faouzi Ghoulam.

Ghoulam è stato utilizzato pochissimo in questa stagione e solo in uno spezzone di gara ha giocato nel suo ruolo originale. Il terzino algerino è stato addirittura spedito in tribuna nell’ultima gara contro il Bologna e il suo addio a gennaio è tornato d’attualità. Il Napoli ha bisogno di liberarsi di Ghoulam visto il suo stipendio molto pesante e le pretendenti (in estate c’era il Wolverhampton) non mancano.

Per quanto riguarda Emerson, il giocatore ha nuovamente ribadito di voler tornare in Italia. Le sue esperienze al Palermo e alla Roma hanno lasciato un bel ricordo del calcio italiano e il suo desiderio è quello di poter giocare nuovamente qui. Se si vedono anche le statistiche di questa stagione con il Chelsea, tutto diventa ancora più chiaro: Emerson ha trovato solamente quattro presenze con i Blues, di cui solamente una da titolare e addirittura zero in Premier League.

Ma con quale formula il Napoli vorrà acquistare Emerson? L’idea del club di De Laurentiis sarebbe quella di effettuare un’operazione in stile Bakayoko, cioè con la formula del prestito. Il Chelsea valuta Emerson 25 milioni, il Napoli 20, ma le parti potrebbero trovare un accordo che accontenterebbe tutti.