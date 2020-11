LAZIO YAZICI, PIACE IL TURCO DEL LILLE: DIFFICILE CHE ARRIVI A GENNAIO, MA A GIUGNO… – La Lazio di questa stagione è una squadra decisamente discontinua, affaticata dai tanti impegni e non molto in grado di gestire il doppio impegno campionato-Champions League. La brutta sconfitta patita ieri nel lunch-match contro l’Udinese ha mostrato tutte le difficoltà degli uomini di Simone Inzaghi, palesemente carenti dal punto di vista fisico dopo la partita contro il Bruges: insomma, sembra chiaro che Tare e Lotito debbano adoperarsi, nel mese di gennaio, per allungare la rosa. Per di più, con il caos Covid-19 e le continue positività riscontate tra i calciatori della Lazio (tra cui tutti i big, tuttora Milinkovic è positivo), è meglio avere una coperta un po’ più lunga.

Lazio Yazici, il valore attuale è di 13 milioni: ma il Lille non lo darà via così facilmente

Proprio nell’ottica di allungare la rosa, il ds Igli Tare ha messo da tempo nel mirino un suo vecchio pupillo: stiamo parlando del trequartista turco Yusuf Yazici, classe ’97 del Lille. Il ragazzo si è fatto conoscere qui in Italia grazie alla tripletta rifilata al Milan durante i gironi di Europa League: ma, in realtà, già da almeno un anno il direttore sportivo biancoceleste segue le prestazioni del ragazzo. Lo ha confermato, peraltro, lo stesso agente del calciatore turco, Ademn Cabeci: “La Lazio era molto interessata, ne abbiamo parlato molto. A Tare piace davvero tanto Yusuf Yazici. Ma poi Milinkovic rimase in biancoceleste e la trattativa saltò“. Stiamo parlano della scorsa estate, quando il serbo poteva partire ma alla fine rimase a Roma. Yazici, per caratteristiche, ricorda un po’ proprio il gigante Milinkovic, e ne sarebbe un ottimo sostituto: il suo valore di mercato è di 13 milioni di euro, ma se le sue prestazioni miglioreranno ancora il suo prezzo tenderà a salire. Arriverà davvero alla Lazio? La risposta dell’agente del turco: “Bisogna fare questa domanda al Lilla, non a me. Non sono la persona che può rispondere a questo“. Ne vedremo delle belle.

