Milan su Thauvin, Maldini: “Giocatore che va seguito, economicamente interessante”

Il Milan di Stefano Pioli è sulle tracce di Florian Thauvin, centrocampista offensivo in forza al Marsiglia. Il giocatore andrà in scadenza di contratto a fine stagione e il direttore dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini, ha confermato a Telefoot l’interessamento da parte della società nei confronti dell’ex Newcastle. Thauvin è senza dubbio un calciatore di talento che potrebbe portare al Milan ulteriore qualità tecnica, essendo impiegabile in più ruoli sul fronte offensivo. Ecco le parole di Maldini relative alla trattativa Thauvin, la quale potrebbe andare in porto anche per il mercato invernale, qualora il calciatore spinga per il trasferimento a Milano:

“È un giocatore a fine contratto, quindi economicamente interessante. È un giocatore di alto livello. Non il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni, per età, ma serve il mix giusto tra giovani ed esperienza. Sicuramente è un profilo che va seguito”.

Le uniche incognite relative a Thauvin sono il carattere del calciatore, il quale ne ha minato l’esplosione. Sembra infatti che il francese faccia fatica ad ambientarsi fuori dal contesto Marsiglia. Infatti le sue esperienze inglesi oppure quelle fuori dal Velodrome, non si sono rivelate di successo. Il Milan potrebbe essere la dimensione giusta per il calciatore transalpino?