ROVELLA INTER, IL CLASSE 2001 E’ UN PALLINO DI MAROTTA – L’Inter è alla ricerca di gente fresca e utile per il progetto, sembra evidente. Soprattutto a centrocampo, dove, di fatto, Barella è l’unico titolarissimo e davvero futuribile (Sensi per ora è stato troppo spesso infortunato, Brozovic non è un top player, Vidal e Nainggolan iniziano ad essere vecchiotti, Gagliardini e Vecino sono tutt’altro che imprescindibili): per questo, Beppe Marotta starebbe cercando di selezionare qualche talento da far crescere e da portare a Milano agli ordini di Antonio Conte. La scorsa estate si è fatto soffiare Tonali dal Milan, potrebbe perdere Locatelli che è diretto alla Juventus, ma vorrebbe spingere forte verso l’acquisto del genoano classe 2001 Nicolò Rovella.

Rovella Inter, il giovane va in scadenza a giugno: Marotta non ha fretta

C’è un dato che non va trascurato, per quanto riguarda la situazione Rovella: il giocatore del Genoa, classe 2001, andrà in scadenza nel 2021. Il ragazzo è certamente un patrimonio per il Grifone, che però deve assolutamente farlo rinnovare per non perderlo a zero: il presidente Preziosi e l’ad Faggiano, dunque, dovranno cercare in ogni modo di convincerlo a prolungare il contratto. Le parole di Faggiano di qualche giorno fa, però, hanno fatto tremare i tifosi (LEGGI LE PAROLE DI FAGGIANO): seppure Rovella abbiamo manifestato di non voler lasciare subito il Genoa, è chiaro che non può essere indifferente alle sirene di mercato, soprattutto se provengono dai top club. Dunque, nonostante il suo amore per i colori rosso blu, potrebbe anche decidere di accettare la corte di qualche società più grande: per questo Marotta punta ad inserirsi nelle trattative per il rinnovo, per provare a portare il gioiellino classe 2001 sotto la Madonnina. C’è anche la Juve sul calciatore, ma l’ad dell’Inter non ha fretta e non vuole forzare i tempi: probabile che, per convincere Preziosi, possa proporre di procedere con l’acquisto ma lasciandolo in prestito per un anno in Liguria. Insomma, attualmente l’Inter sembra in netta pole position.