Pogba, tutte le strade portano alla Juve

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Possiamo descrivere con questa frase il rapporto tra la Juventus e Paul Pogba. Il centrocampista è sempre rimasto nei pensieri della società bianconera e nel cuore dei tifosi, anche quando ha lasciato il club nell’estate del 2016 per fare ritorno al Manchester United. A 4 anni di distanza da quell’addio, ora la situazione potrebbe essersi capovolta, con un clamoroso ritorno a Torino da parte del francese già a Gennaio. Ci sono molti indizi che portano a questa soluzione, come il follow del centrocampista dei Red Devils alla Vecchia Signora. Un segnale che ai tempi dei social è tutt’altro che da sottovalutare.

Tutti gli indizi del ritorno di Pogba alla Juventus

Il Manchester United non sta vivendo certamente un momento felice, specialmente dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lipsia, che ha costretto i Red Devils ad approdare in Europa League. Negli spogliatoi, dopo l’eliminazione degli inglesi dalla coppa dalle grandi orecchie, c’è stato un faccia a faccia con toni civili tra il centrocampista francese Pogba e l’attuale tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer, come riportato anche dal quotidiano inglese Daily Mail. In questo incontro tra le parti, Pogba ha spiegato che darà sempre il massimo per il club, ma ha espresso la sua volontà di voler lasciare Manchester già nella prossima sessione di mercato, ovvero quella di gennaio. Una conversazione schietta e senza giri di parole, che portano ad una rottura, mantenendo la professionalità. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2022 e il rischio di perderlo a parametro zero è alto, per questo motivo la società dello United cercherà di massimizzare il più possibile dalla sua cessione.

Dopo questo incontro le voci di un suo possibile ritorno alla Juventus si fanno sempre più intense. A confermarlo ci ha pensato lo stesso Pogba e l’ha fatto su Instagram. Infatti il centrocampista francese è ritornato a seguire il profilo ufficiale dei bianconeri, dando un chiaro segnale della voglia di ritornare a vestire la casacca della squadra Campione d’Italia. A questo indizio, inoltre, va aggiunta la dichiarazione di qualche giorno fa di Mino Raiola. L’agente di Pogba ha più volte affermato il malessere del suo assistito e di voler cambiare aria, definendo il ritorno alla Juventus “possibile”. Chiaramente tutto dipende dalla valutazione del giocatore, sicuramene visto il momento storico che stiamo attraversando, la società capitanata da Andrea Agnelli non potrà fare pazzie per Pogba. L’ex bianconero ha mantenuto buoni rapporti con figure chiave del club, in particolare Buffon e Bonucci, con i quali avrebbe chattato su WhatsApp. E Andrea Pirlo aspetta.