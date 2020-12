TORREIRA TORINO, TUTTOSPORT RILANCIA: “E’ ANCORA UN OBIETTIVO DEI GRANATA” – Il Torino ha assolutamente bisogno del mercato di gennaio. Dopo nove giornate, la squadra di Giampaolo e del suo vice di Conti ha totalizzato solo 6 punti, frutto di una vittoria e tre pareggi, oltre a cinque sconfitte. Il Toro aveva cominciato a giocare con l’amato 4-3-1-2 di Giampaolo, poi nelle ultime partite il tecnico nato in Svizzera ha deciso di virare sul 3-5-2 che i granata hanno nel DNA da tempo: resta il fatto che sembra evidente che serva un regista di ruolo, perché Rincon non è certamente a suo agio e Segre per ora non dà abbastanza garanzie. Ecco che, dunque, rispunta di nuovo un nome per i granata: quello di Lucas Torreira.

Torreira Torino, l’Atletico Madrid può lasciarlo andare: non è mai entrato nelle rotazioni del Cholo

I granata, da tempo, cercano un regista, ed in particolare hanno tentato in ogni modo di portarsi a casa l’ex Sampdoria in estate. Cresciuto enormemente a livello tecnico proprio a Genova, e proprio sotto la guida di Marco Giampaolo, attuale tecnico granata, ora Torreira è a Madrid, sponda Atletico. Ma in questi sei mesi, con i colchoneros, non ha mai trovato particolarmente spazio nelle rotazioni del Cholo: per questo, la squadra biancorossa potrebbe decidere di privarsi del suo regista, chiuso dagli altri centrocampisti in rosa. In estate, l’ex centrocampista dell’Arsenal era stato cercato da molte squadre italiane, su tutte Fiorentina, Milan e proprio i granata, ma alla fine decise di accasarsi all’Atletico. Deluso per il poco spazio, però, potrebbe decidere di tornare dove è cominciato tutto per lui, in Italia: e il Torino sarebbe in prima fila per portarselo a casa.