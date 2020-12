Zaccagni Napoli, su di lui ci sono altre tre big

Zaccagni Napoli – Siamo a dicembre, la Serie A è arrivata alla decima giornata e tra un mese ripartirà il calciomercato. Diverse squadre del massimo campionato italiano proveranno a rinforzare la propria rosa per raggiungere gli obiettivi stagionali. Tra queste squadre c’è anche il Napoli che sembra essere fortemente interessato a Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona che sta vivendo un ottimo inizio di stagione.

Zaccagni Napoli, è veramente solo semplice interesse?

Mattia Zaccagni sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Il classe ’95 è diventato punto fisso della trequarti del Verona di Juric e il suo rendimento è in continua crescita. Grazie anche ai due gol e quattro assist firmati in dieci partite, è arrivata anche la chiamata di Roberto Mancini in Nazionale (anche se poi tornò subito a Verona senza mai prendere parte alle partite).

Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diverse big di Serie A. Su tutte ci sono Napoli, Inter, Milan e Lazio, con gli azzurri in leggero vantaggio sulle altre pretendenti. Come confermato anche da Rai e Sportmediaset, il giocatore piace molto a mister Gattuso e il ds Cristiano Giuntoli potrebbe tentare l’investimento in caso dovesse riuscire a cedere Arkadiusz Milik.

Inoltre, il rapporto tra le due società è ottimo: l’anno scorso il Napoli prese dal Verona il difensore Rrahmani per 15 milioni a gennaio per poi lasciarlo in prestito agli scaligeri fino al termine della stagione. Per ora, Zaccagni resta solo un’idea ma nel caso la trattativa dovesse avanzare, molto probabilmente anche questa volta si procederà con la stessa formula, perché difficilmente Ivan Juric lascerà partire il suo top player a metà stagione.