Calciomercato Milan, pazza idea di Maldini: si pensa a Milinkovic-Savic

Il Milan senza sosta, la dirigenza lavora incessantemente verso il prossimo calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche su Gazzetta dello Sport, Maldini pensa di portare a Milano il gioiello della Lazio: Milinkovic-Savic.

Milan, un piano per Milinkovic-Savic

Si tratterebbe di un ritorno di fiamma, non è la prima volta che Maldini ha avuto questa “pazza idea”, ma l’elevato costo del giocatore ha spinto ad abbandonare le armi. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di diventare più competitivi, quindi di rinforzare l’organico a Stefano Pioli. Il Milan ha intenzione di qualificarsi alla prossima Champions League e di ritornare tra i migliori club europei. Per farlo è necessario anche qualche mossa di mercato all’altezza e il serbo in forza ai biancocelesti è una buona manovra. Adesso, con la qualificazione in Champions niente sembra impossibile, ma ovviamente è un’operazione per nulla semplice. Non solo perché Lotito è un osso duro e non farà “sconti”, ma anche perché su Milinkovic ci sarebbero anche altre società: Juventus e Inter. Paolo Maldini dovrebbe mettere un piano in atto ideale per convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero, soprattutto trovare l’intesa con Claudio Lotito che su Milinkovic-Savic non ha mai ceduto con nessuna società. Sergej Milinković–Savić con un valore di mercato di 70,00 mln € si trova al 25° posto tra i giocatori più preziosi a livello mondiale.