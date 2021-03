Calciomercato, rinnovo di Mancini e Cristante: ultime news Roma

In casa Roma avviati i primi colloqui contrattuali legati al rinnovo di Mancini e Cristante, in scadenza a giugno. Giuseppe Riso, agente dei due calciatori giallorossi ha incontrato a Trigoria Tiago Pinto, general manager della squadra. L’A.S Roma si ritrova in un periodo particolare a seguito delle 2 sconfitte contro il Parma e il Napoli all’Olimpico, per Fonseca l’obiettivo odierno rimane il quarto posto. Vengono ufficializzati i prolungamenti per Ibanez e Karsdorp, rimangono per cui da definire due importanti pedine per Paulo Fonseca: Cristante e Mancini.

Rinnovo di Mancini e Cristante: colloquio Tiago Pinto

Rinnovo Mancini e Cristante, ecco le ultime news in casa Roma. Giuseppe Riso agente dei due giocatori questa mattina ha incontrato a Trigoria Tiago Pinto. Un colloquio che ha dato importanza alle grandi qualità di entrambi i calciatori, definiti fondamentali nel progetto Roma. Un buon momento questo, per osservare le condizioni fisiche di Cristante a seguito di un infortunio all’adduttore, che lo ha visto costretto a lasciare il ritiro della Nazionale azzurra. Il contratto di Mancini e Cristante rimane sulla buona strada per un eventuale adeguatamento, con possibilità di rinnovo sino al lontano 2024.

Statistiche stagione attuale

Scopriamo le statistiche di entrambi i giocatori, sino ad oggi all’A.S Roma: il difensore Gianluca Mancini con 25 presente, porta a segno 4 gol e 2 assist in SerieA. Sono 4 le presenze e 1 gol in Europa League con 1 presenza in Coppa Italia. Per quanto riguarda il centrocampista Bryan Cristante, si rivelano 25 le presenze in campionato, 9 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Quest’ultimo una pedina estremamente apprezzata dal tecnico Fonseca, un ‘esigenza’ averlo nel gruppo.