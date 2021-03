Rottura Roma-Fonseca: Allegri il sogno, Sarri in pole ma occhio a Juric

La disfatta dell’Olimpico di domenica scorsa ha verosimilmente sancito la fine del rapporto tra Paulo Fonseca e la Roma. A compromettere irrimediabilmente la posizione dell’allenatore portoghese non sarebbe solamente l’attuale posizionamento in classifica, che difatti proietta la squadra giallorossa a 5 punti dalla zona Champions, ma soprattutto l’incapacità di imporsi, non solo sotto il piano del risultato, sulle squadre di alta classifica. L’unica possibilità per Fonseca di vestire ancora giallorosso è rappresentata da un’impronosticabile, visto il momento della squadra, vittoria dell’Europa League. Vista la difficoltà nel raggiungere l’obiettivo, il club capitolino si sta guardando intorno sul possibile nome del prossimo allenatore della Roma nel caso il portoghese dovesse chiudere la stagione sotto le aspettative.

Prossimo allenatore Roma, chi sarà il sostituto di Fonseca?

Dunque la nuova dirigenza sarebbe alla ricerca di un nuovo allenatore per la Roma. Il sogno dell’intera piazza romanista è quello di vedere Massimiliano Allegri a Trigoria, ma il suo nome non è solo sul taccuino dei Friedkin. Inoltre a complicare tutto ci sarebbero le sue altissime pretese economiche. Ecco allora che gli americani potrebbero virare su una pista più agibile come quella che porta a Maurizio Sarri (disponibile a risolvere il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2022). La piazza giallorossa sembrerebbe essere quella ideale per il rilancio del tecnico toscano, uscito, sì con lo scudetto, ma ridimensionato dall’ambiente bianconero. Inoltre la sua capacità nel valorizzare al massimo i talenti più nascosti potrebbe rappresentare il punto di forza della nuova Roma. Si parla addirittura di un preaccordo già sottoscritto con l’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus. Infine, nelle ultime ore sarebbe anche stata considerata la figura dell’attuale tecnico del Verona Ivan Juric.