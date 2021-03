Juve: Haaland, un ritorno di fiamma e un nome nuovo per la difesa

Juve: Haaland e Milik. Questi sono soltanto alcuni dei nomi che nelle ultime ore vengono affiancati alla Vecchia Signora. Apparentemente la società è concentrata a conquistare lo Scudetto 2020/2021, ma in realtà i dirigenti bianconeri lavorano sotto traccia per plasmare la nuova Juventus. Si lavora su tutti i fronti con l’obiettivo di far quadrare i conti. Complice la pandemia, lo scorso anno i debiti hanno superato gli incassi e quindi si cerca di operare in nome della spending review.

Juve e Milik: il matrimonio potrebbe farsi

La scorsa estate gli emissari bianconeri avevano provato a portare allo “Stadium” il forte attaccante Arkadiusz Milik (per approfondire: https://news.superscommesse.it/calciomercato/2020/07/milik-alla-juventus-svolta-in-arrivo-il-napoli-ha-individuato-la-contropartita-401642/). Dopo vari contatti il gigante polacco alla fine decise di restare a Napoli. A gennaio, a causa del poco impiego da parte di Gennaro Gattuso, l’attaccante ha optato di accasarsi all’Olympique Marsiglia. I francesi lo hanno acquistato in prestito con diritto di riscatto fino al giugno 2022. In Francia l’ex centravanti napoletano guadagna 3,5 milioni di euro. Uno stipendio abbordabile per la Juventus, il cui obiettivo principe è quello di assicurare il pareggio di bilancio. Si tratta e forse il matrimonio si farà.

La Juve guarda anche in difesa

Secondo indiscrezioni la Juve vorrebbe dare nuova linfa vitale alla difesa. Dalla Spagna giunge voce che dopo 14 anni il rapporto tra Marcelo e il Real, finirà al termine di questa stagione. Il difensore con i blancos ha vinto tutto e, complice la voglia di cambiare, potrebbe cedere alle avances dei bianconeri. Ma ci sono altre pretendenti. Mezza Europa ha messo gli occhi sul terzino spagnolo. Ma la minaccia giunge anche dall’America. Secondo quanto riportato da France Football, l’Inter Miami di David Beckham, vorrebbe assicurarsi le sue prodezze.

Un nome a sorpresa completamente inatteso: Juve su Haaland

La Juventus negli ultimi anni ha avuto la capacità di valorizzare i giovani talenti. In base a voci rimbalzate dalla Germania, Paratici avrebbe contattato l’entourage del giovane talento norvegese Erling Haaland. Classe 2000, l’attaccante attualmente in forza al Borussia Dortmund fa già gola a numerosi top club europei. Tuttavia secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, il ragazzo vuole il Real Madrid. Ma i tifosi sperano che il rapporto Juve Haaland possa concretizzarsi.