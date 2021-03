Mercato Juventus, per il vice Szczesny si valutano due ex giocatori. Il possibile addio di Gigi Buffon alla Juventus a fine stagione, apre diversi scenari di mercato per il ruolo di vice-Szczesny per la prossima stagione. Posto che non è ancora sicuro l’addio del numero 77 bianconero, al club di cui ha fatto la storia e nel quale è assoluto protagonista e capitano per lunghissimo tempo, la dirigenza bianconera ha cominicato a fare le sue valutazioni per trovare il giusto sostituto. Andiamo a vedere nel dettaglio i possibili sostituti in caso di forfait del primo portiere bianconero.

Mercato Juventus, ecco i possibili vice Szczesny

I nomi più gettonati sono quelli di due ex: Emil Audero e Mattia Perin. Mentre per il primo servirebbe investire una cifra attorno ai 15 milioni, per il secondo si tratterebbe semplicemente di un ritorno alla base. Audero resta comunque il preferito: è più giovane rispetto a Perin e, nonostante non sia nel giro della Nazionale, ha dimostrato una continuità di rendimento davvero invidiabile e che lo mette in una posizione privilegiata rispetto all’attuale portiere del Genoa.

La Juventus non restringe il campo dell’interesse a solo questi due portieri. Le alternative sul piatto sono tante, anche estere, ma si vorrebbe puntare su un portiere italiano e che possa costituire il futuro della Juventus tra i pali. L’ultimo nome è quello di Alessio Cragno del Cagliari. Il portiere piace anche ad Atalanta, Roma e Lazio per la prossima stagione, ma i bianconeri restano vigili. Per strappare mil numero 28 del Cagliari alla concorrenza servirà sicuramente un investimento importante. Paratici e Nedved ci pensano: investire garantendosi un prospetto per il futuro potrebbe essere una soluzione, ma tutto dipenderà da Buffon. E al momento sono poche le certezze sulle intenzioni del portiere bianconero per il futuro…