Mercato Milan, non solo Milinkovic-Savic, piace anche un giocatore del Napoli

Mercato Milan. Nelle ultime ore i dirigenti rossoneri sono scatenati e stanno avviando moltissimi contatti. L’obiettivo primario è molto ambizioso: dare a Stefano Pioli una squadra in grado di arrivare ai vertici d’Europa. Secondo voci recenti, il Diavolo starebbe per mettere le mani su Milinkovic-Savic. Tuttavia Sportitalia riporta un nome anche per la difesa.

Mercato Milan: serve un vice Theo Hernandez

Il francese in questa stagione è stato fondamentale per lo scacchiere di Stefano Pioli. E’ ormai un uomo simbolo del nuovo Milan, un atleta che potrebbe aiutare i rossoneri a conquistare molti trofei in futuro, ma attualmente non ha una valida controfigura in panchina. Maldini quindi si guarda attorno e, secondo Sportitalia, avrebbe strizzato l’occhiolino ad Hisaj del Napoli. Recentemente il procuratore del terzino albanese ha dichiarato che a fine anno il suo assistito farà le valigie per approdare verso nuove destinazioni. Infatti il suo contratto con il sodalizio di De Laurentiis scade a giugno, e sembra che il patron azzurro non abbia intenzione di rinnovarglielo.

Chi va via?

Sempre secondo l’articolo di Sportitalia il Milan a fine stagione dirà addio a Dalot, che dovrebbe tornare al Manchester United. I dirigenti, consci del fatto che la squadra ancora in Europa stenta a decollare, cercheranno di fare i migliori acquisti, per scalare la vetta che porta alla finale di Champions 2022.

Si pensa anche all’attacco

In casa Milan tiene banco anche il caso Ibrahimovic. Lo svedese è in scadenza di contratto e, nonostante le trattative avviate, i rossoneri si guardano attorno alla ricerca di eventuali sostituti. Qualora la fumata bianca non dovesse arrivare, è chiaro che bisognerà trovare un nome in grado di rimpiazzare degnamente Zlatan. Secondo le ultime notizie riportate da pianetamilan.it, l’attaccante prescelto sarebbe Mauro Belotti del Torino. Nelle prossime settimane si controllerano le condizioni fisiche di Mario Mandzukic. Nei mesi a venire si valuterà una sua permanenza a Milanello anche nella prossima stagione.