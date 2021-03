Mercato Napoli: sondaggi per un giocatore dell’Inter

Mercato Napoli. Si infittiscono i contatti tra Napoli e Milano (sponda nerazzura) per mettere a punto trattative in vista del calciomercato estivo. Dopo le voci di mercato della mattinata di oggi, la Gazzetta dello Sport fa un ulteriore nome che sarebbe al centro di scambi di informazioni tra le due società. Precisamente si tratta di un giovane che l’Inter ha mandato a fare esperienza all’Hellas Verona

Mercato Napoli: Federico Dimarco nel mirino

La Gazzetta dello Sport riporta di un interesse della società di De Laurentiis per il giocatore di proprietà dell’Inter Federico Dimarco. Classe 1997, il difensore sta disputando un ottimo campionato alla corte di Juric mettendosi in evidenza. Il Napoli che intende ringiovanire la rosa, ha sondato il terreno, anche se per il momento è difficile portare il giovane a vestire la casacca azzurra. Infatti, secondo fcinternews.it il Verona intederebbe pagare il diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. Ma i nerazzurri potrebbero trovare un accordo con gli scaligeri per girare il terzino al Napoli.

Non solo Dimarco

Il ds Giuntoli per trovare una valida alternativa a Ghoulam e a Mario Rui starebbe guardando anche in Spagna. Infatti secondo il Mattino, il direttore azzurro avrebbe messo gli occhi sul calciatore del Barcellona Junior Firpo. Il Napoli, secondo le voci, avrebbe offerto 10 milioni di euro.

Giuntoli guarda anche in Olanda

Secondo Tuttonapoli.net gli azzurri starebbero guardando anche al campionato olandese per rinforzare la difesa. Infatti la dirigenza napoletana avrebbe chiesto informazioni per il 21enne Gabriel Gudmundsson del Groningen. Si tratta di un esterno sinistro basso che potrebbe sostituire Mario Rui.