UFFICIALE: il City annuncia l’addio di Aguero. Possibile futuro in Italia?

Il Manchester City, tramite il proprio sito ufficiale, ha ufficializzato l’addio di uno dei calciatori più decisivi della storia della Premier League e dello stesso club di Manchester: Sergio Aguero infatti lascerà i ‘citizens’ al termine di questa stagione.

Nel lungo comunicato dedicatogli dal club del Presidente Al Mubarak, vi è stata una riproposizione dei momenti salienti della ‘love story’ tra la società di Manchester e l’attaccante argentino: dal doppietta nel debutto contro lo Swansea del 2011 fino alla vittoria di campionati e coppe nazionali da protagonista assoluto.

Addio Aguero: le parole del presidente del City

Il Presidente del Manchester City, Al Mubarak, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’addio di Aguero: “Il contributo di Aguero nel Manchester City nel corso di questi 10 anni non può essere sottovalutato. La sua leggenda rimarrà per sempre indelebile tra coloro che amano la nostra maglia. Non è ancora il momento delle parole o dei discorsi d’addio, c’è ancora molto da fare prima di salutarsi. Nel frattempo è un onore per me annunciare la costruzione di una statua per Aguero insieme a quelle già in costruzione per David Silva e Kompany“.

Addio di Aguero dal City: possibile futuro in Italia?

Da settimane circolano delle voci inerenti ad un possibile approdo di Sergio Aguero in Italia, con Inter e Juventus come possibili destinazioni per l’Argentino. Secondo quanto sottolineato da JuveLive, in caso di possibile addio di Dybala, la Juventus avrebbe messo nel mirino proprio Aguero, disponibile in estate a parametro zero, che consentirebbe l’ingresso in rosa di un calciatore di esperienza, che incrementerebbe esponenzialmente il peso offensivo dell’attacco a disposizione di Pirlo.

L’operazione resta comunque di difficile realizzazione a causa dell’alta richiesta d’ingaggio dell’argentino (circa 10 milioni di euro annui) e le poche offerte arrivate al momento per Dybala.

