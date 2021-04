Bargiggia rivela: “Marotta-Inter aria di divorzio, rapporto non più ottimale con Steven Zhang. Futuro alla Juve per il DG?

Futuro alla Juventus per Beppe Marotta? L’indiscrezione di Paolo Bargiggia. Per l’Inter di Antonio Conte manca solamente la matematica alla conquista del 19° scudetto ma in casa nerazzurra s’inizia a pensare al futuro. Dopo ben 7 mesi di assenza, ad Appiano Gentile si è rivisto il presidente Steven Zhang, pronto a pianificare il futuro in casa nerazzurra. Mentre Conte dovrebbe continuare il suo progetto in casa nerazzurra, pare incerto il futuro di Beppe Marotta.

Marotta, futuro lontano dall’Inter? Ecco l’indiscrezione di Bargiggia

L’indiscrezione è stata lanciata dall’ex giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia che sul suo sito personale ha commentato così il possibile addio di Marotta all’Inter: “La causa principale sarebbe generata da un rapporto non più ottimale con il presidente Steven Zhang che accuserebbe il dirigente di aver trattato l’eventuale cessione del club o soltanto l’ingresso di un nuovo azionariato con dei Fondi di private equity ad un prezzo certamente non gradito alla proprietà”.

Bargiggia prosegue: “Con questo non vogliamo certamente alludere al fatto che Marotta stesse in qualche modo “tradendo” l’Inter o agendo alle spalle del club. Bargiggia conclude:“Adesso, la sensazione che il dirigente possa lasciare l’Inter è sempre più forte se non interverranno nuovi fatti per riavvicinarlo alla proprietà. Non è da escludere un suo ritorno alla Juventus”.