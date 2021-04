Bargiggia choc: “Marotta a fine stagione pronto a lasciare l’Inter”

Dopo il caos che si è scatenato in questi giorni in merito alla questione Superlega, un’altra notizia potrebbe presto sconvolgere il mondo del calcio ed in particolare il futuro dell’Inter. Infatti secondo il giornalista, Paolo Bargiggia, Beppe Marotta potrebbe lasciare l’Inter alla fine di questa stagione che dovrebbe concludersi con la conquista del 19° scudetto (mancano 12 punti ai nerazzurri per la matematica certezza).

Bargiggia, ecco le ultime sul futuro di Beppe Marotta

Secondo Paolo Bargiggia, Marotta starebbe pensando di trovare un modo per recuperare credibilità ed immagine attraverso telefonate a giornalisti e presidenti di club e le acque in casa nerazzurra sarebbero piuttosto agitate. Infatti il dirigente nerazzurro sarebbe stato uno dei fautori nel percorso di avvicinamento al nuovo progetto. Dunque a fine stagione Marotta potrebbe lasciare l’Inter nonostante abbia un contratto con il club nerazzurro.

Marotta torna alla Juventus?

Lo stesso Bargiggia due mesi fa aveva dato come probabile il ritorno di Marotta alla Juventus in quanto il club bianconero stava pensando ad una vera e propria rivoluzione a livello dirigenziale. Secondo Bargiggia, Marotta per tornare alla Juventus avrebbe chiesto l’allontanamento di Paratici e di Nedved ma le ultime vicende di questi ultimi giorni andrebbero ad escludere un ritorno di Marotta a Torino.