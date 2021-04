Bomba di calciomercato dalla Spagna, l’Inter offre Vidal per riprendersi un suo ex giocatore?

Dopo il pareggio ottenuto contro lo Spezia (1-1) e la contemporanea sconfitta del Milan contro il Sassuolo (1-2), l’Inter vede ancora più vicino quello scudetto che negli ultimi nove anni è stato vinto sempre dai rivali della Juventus. Mentre Antonio Conte i suoi ragazzi si preparano per il prossimo turno di campionato, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare senza sosta per regalare al proprio tecnico rinforzi di valore per la prossima stagione. Nelle ultime ore dalla Spagna è rimbalzata una notizia di calciomercato che vedrebbe un clamoroso ritorno di un calciatore ex nerazzurro a Milano.

Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: possibile uno scambio Kondogbia-Vidal?

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com‘, l’Inter starebbe pensando al ritorno di un centrocampista che non è stato tanto amato dai tifosi nerazzurri: Geoffrey Kondogbia. La società nerazzurra per il calciatore ex Valencia, metterebbe sul piatto proprio uno scambio con Arturo Vidal, centrocampista che per carattere e caratteristiche tecniche farebbe proprio comodo allo stesso Simeone, a sua volta non soddisfatto dell’apporto offerto fino ad ora dal centrocampista francese. Secondo quanto affermato da Interlive, al momento resta un’ipotesi di ‘fantamercato’, considerato l’investimento fatto dall’Atletico Madrid per assicurarsi le prestazioni di Kondogbia nei mesi scorsi (circa 15 milioni di euro, ndr).