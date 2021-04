Calciomercato le ultime di oggi: Juve, Fiorentina, Genoa,Napoli e Neymar Jr. Il Milan pensa a Vlahovic e…

Calciomercato: operazioni e trattative di oggi. La stagione 2020/2021 è quasi agli sgoccioli con l’Inter che continua la sua marcia trionfale verso il 19esimo titolo. Le società di serie A si guardano intorno, ed iniziano a tessere le fila delle trattative. Contatti vengono avviati, ed alcuni rinnovi contrattuali sono già stati ufficializzati. La prossima estate si annuncia incandescente, con la Fiorentina che deve stare attenta a non perdere Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus: blindato Da Gracca

Mentre la prima squadra ha la mente rivolta al prossima scontro con l’Atalanta, fondamentale in ottica qualificazione Champions, la dirigenza blinda i giovani bianconeri. Dopo il rinnovo di Dragusin fino al 2025, la Vecchia Signora, prolunga il rapporto con un altro gioiellino. E’ di oggi la notizia, infatti, che Cosimo Da Graca sarà juventino fino al 2024. L’attaccante, classe 2002, è l’attuale capocannoniere del campionato Primavera.

Fiorentina: Vlahovic e Ribery

In casa Fiorentina, come noto, tiene banco la vicenda Vlahovic. Nonostante il serbo abbia ancora due anni di contratto, grazie alle sue prodezze di quest’anno, è entrato prepotentemente nei desideri del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Diavolo starebbe seriamente pensando di accontentare le richieste di Rocco Comisso. Il patròn viola valuta il giocatore 40 milioni di €. Si tratta. La Nazione, oggi, scrive che Franck Ribery, vorrebbe continuare per un’altra stagione nella città del Ponte Vecchio. Molto dipenderà dall’allenatore che succederà a Iachini e dalla sue pretese di ingaggio.

Milan: non solo Vlahovic, anche Romagnoli.

In casa rossonera il pensiero principe è: dare a Pioli un forte attaccante in grado di convivere con Ibrahimovic. Attualmente il nome, secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei desideri di Maldini, è quello del serbo. Tuttavia, anche il nome di Scammacca, attualmente in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, piace molto in via Turati. Capitolo Romagnoli: il capitano rossonero, in scadenza di contratto il prossimo anno, secondo il Mundo Deportivo, sarebbe stato messo nel mirino dal Barcellona. Infine, sempre secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe seguendo il portiere del Genk, Maarten Vandevoordt. Anche la Roma, in base alla stessa notizia, sarebbe sulle tracce dell’estremo difensore.

Calciomercato Genoa: piace Lucca del Palermo

La Repubblica, stamane, ha riportato un’indiscrezione secondo cui il club di Preziosi avrebbe messo gli occhi su Lucca del Palermo. Attaccante classe ‘2000 potrebbe far parte dell’organico rossoblù a partire dal campionato 2021/2022. Secondo il noto quotidiano il Genoa avrebbe già il diritto di prelazione sul suo cartellino. Goran Pandev potrebbe lasciare il Grifone. In un’intervista a Genoa Channel ha infatti dichiarato: “Ormai sono a fine carriera e volevo portare la mia nazionale agli europei e alla fine ce l’ho fatta e me lo voglio godere. Futuro? Sono ancora indeciso, l’importante e’ stare bene, poi si vedrà…”.

Neymar Jr: A Parigi fino al 2027

Un’indiscrezione apparsa su Mundo Deportivo e ripresa da Sportmediaset stamattina, dice che il brasiliano dovrebbe rimanere al Parco dei Principi fino al 2027. Il Psg vorrebbe fargli firmare il rinnovo prima del big match contro il Manchester City, valido per la semifinale di Champions League.

Napoli: Lamela?

Il Corriere dello Sport scrive che De Laurentiis ha avviato già da tempo i contatti con l’entourage di Erick Lamela per riportarlo in Italia. L’attaccante, in passato alla Roma, è in scadenza di contratto nel 2022 con gli Spurs del Tottenham e vorrebbe tornare nel Belpaese. Gli azzurri starebbero anche trattando l’argentino Rodrigo de Paul dell’Udinese. La notizia è stata confermata dal vicepresidente dei friulani che ha detto: “Sì, De Laurentiis ce lo ha chiesto…“.