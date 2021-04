Calciomercato Inter, Antonio Conte ha scelto il rinforzo a centrocampo

L’Inter vola verso il suo 19esimo scudetto senza intoppi e senza nessuna squadra di Serie A che prova a infilare bastoni tra le ruote. Intanto inizia a definirsi anche il futuro, soprattutto iniziano a definirsi le scelte della prossima finestra di calciomercato. Antonio Conte ha da rinforzare ogni reparto e ha deciso quale giocatore darà sostanza al centrocampo.

Calciomercato Inter, la scelta di Conte è Rodrigo De Paul

La società nerazzurra nei propri piani, con decisione del tecnico, ha inserito, grazie anche ai suoi meriti, Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, 26 anni, sta dimostrando le sue qualità nelle file dell’Udinese. Arrivato ad Udine nel 2016, l’argentino negli anni è cresciuto molto, diventando uno dei trequartisti più desiderati. Grande visione di gioco, ha un buon dribbling e rapidità di passo, non solo, ha dimostrato anche miglioramento nelle conclusioni dalla distanza.

In questi ultimi anni ha conquistato la stima di molti club, sia italiani che europei, tra questi l’Inter, che a quanto pare dovrà faticare per portare il 26enne a Milano. De Paul è nei piani futuri di squadre come Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. La squadra del Giuseppe Meazza vuole però accelerare la trattativa con l’Udinese per andare avanti nel contratto internazionale con l’argentino. Il valore del gioiello dell’Udinese è di circa 30 milioni di euro, ma Conte lo ha chiesto per rinforzare il proprio organico e di inserirlo nel cuore del suo progetto per la prossima stagione ricca di impegni.