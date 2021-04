Calciomercato Inter, Lautaro può partire. Ecco il possibile sostituto

L’Inter è a 4 punti dalla conquista matematica del 19° scudetto che potrebbe arrivare domenica 2 maggio in caso di vittoria dei nerazzurri allo “Scida” contro il Crotone e se domenica 2 maggio l’Atalanta non dovesse battere in trasferta il Sassuolo. In ogni caso la data più probabile per la conquista dello scudetto pare essere sabato 8 maggio quando alle ore 18 è in programma Inter-Sampdoria. Intanto secondo il quotidiano sportivo “Tuttosport” l’Inter potrebbe sacrificare un big per far respirare le casse nerazzurre, colpite dai problemi finanziari.

Calciomercato Inter, Lautaro in partenza?

I nerazzurri la prossima stagione dovrebbero ripartire da Antonio Conte ma attualmente non si hanno conferme in merito. L’Inter, come anche altre grandi squadre, non sta vivendo un buon momento dal punto di vista finanziario e questa crisi è anche amplificata dal Covid. Inntanto secondo Tuttosport l’Inter potrebbe sacrificare un big entro il 30 giugno e l’indiziato numero uno pare essere proprio Lautaro. Con la partenza dell’argentino l’Inter sarebbe costretta a cercare due attaccanti da affiancare a Lukaku e probabilmente a Sanchez, anche se non è detto che il cileno resti a Milano.

Lautaro in partenza, chi arriverebbe in attacco al posto dell’argentino?

Secondo Tuttosport l’Inter potrebbe rifarsi sotto su Dzeko con il bosniaco che potrebbe lasciare la Roma ma bisognerà capire chi sarà il nuovo allenatore dei giallorossi, oppure potrebbe tornare di moda Giroud con il francese pronto a lasciare il Chelsea ma il sogno potrebbe essere Sergio Aguero anche se l’ormai ex attaccante del Manchester City è nel mirino di Barcellona e Juventus. Intanto a centrocampo potrebbe tornare di moda il nome di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese.