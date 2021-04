Calciomercato Juventus: Mino Raiola ha fatto visita al J Hotel

Il noto procuratore sportivo Mino Raiola avvistato ieri al J Hotel di Torino

In queste ore, Mino Raiola re del calciomercato, ha fatto visita al J Hotel di Torino. Ci sono diversi i giocatori che si trovano sotto la sua supervisione, tra questi spiccano sicuramente i nomi di Matthijs de Light e Federico Bernardeschi. Inoltre, sotto l’ala di Raiola ci sono altri nomi importanti in orbita calciomercato per la Juventus come Paul Pogba, Moise Kean, Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma.

Il giovane portiere del Milan nell’ultimo periodo è apparso tante volte vicino al nome della Juventus, visto come una grande tentazione per il mercato bianconero, se fattibile andrebbe a sostituire il portiere polacco Szczęsny. Anche il nome di Alessio Romagnoli, difensore del Milan, l’abbiamo visto spesso accostato alla Juve, per un possibile scambio con Bernardeschi. Entrambi i loro contratti andranno in scadenza a giugno 2022.

Sono tantissimi i giovani talenti della scuderia di Mino Raiola che potrebbero servire alla Juventus, specialmente in un momento di difficoltà in cui si stanno valutando nuovi cambiamenti e nuove programmazioni. Ora non sappiamo se, la visita al J Hotel, sia una visita di semplice piacere o se si sta già pensando ad alcune strategie di calciomercato.

Calciomercato Juventus, pronto Aguero per l’estate?

Notizia dell’ultima ora in arrivo dalla Spagna sarebbe quella di un’eventuale offerta della Juventus per Sergio Aguero. Attaccante classe 1988, il calciatore è in possesso di un contratto in scadenza con il club inglese del Manchester City. Stando alle indiscrezioni spagnole ci sarebbe un duello, per contendersi El Kun, tra Juventus e Barcellona. Altro nome interessante, decisamente più fattibile per il club juventino, è quello di Manuel Locatelli, classe 1998, centrocampista del Sassuolo ed ex Milan.