Calciomercato Milan, futuro complicato per due rossoneri

Il Milan non ha ancora trovato intesa con due giocatori importanti della sua rosa che a giugno andranno in scadenza. Il futuro di Calhanoglu e Donnarumma è in bilico e, di due giocatori potrebbero lasciare la società rossonera a tra qualche mese.

Calciomercato Milan, futuro in dubbio per Cala e Gigio

In vista della prossima stagione l’unico contratto rinnovato a Milano è quello di Zlatan Ibrahimovic. Due importanti scadenze restano in fase di stallo, nonostante il contratto abbia scadenza a breve: 30 giugno 2021. Donnarumma e Calhanoglu potrebbero fare le valigie a costo zero, il che avrebbe un impatto più che notevole sulla programmazione sportiva della gestione sportiva della squadra lombarda. La qualificazione alla prossima Champions League, al momento anch’essa in bilico, potrebbe cambiare la situazione dei due rinnovi.

Per quanto riguarda Gigio Donnarumma, i rossoneri hanno ancora una certa fiducia dopo i colloqui tenuti l’agente Mino Raiola. L’addio non è sicuro, l’intesa è ancora possibile. Quello che preoccupa è la presenza della Juventus nella lista delle squadre interessate, cosa che rende difficile la trattativa. Per il centrocampista turco la situazione cambia, Calhanoglu ha già respinto diverse offerte della dirigenza rossonera, alzando la richiesta di ingaggio. Al momento il Milan non riesce a rispondere alle richieste economiche dei due giocatori, quindi il dubbio sul futuro resta.