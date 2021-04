Calciomercato, Ag Joao Pedro: “Intesa di massima con il presidente”. Le parole di Vagnati su Belotti, e Massara su Donnarumma

Calciomercato: alcune notizie. La stagione di Serie A sta per volgere al termine. Nonostante la lotta Champions sia ancora aperta, e in coda alla classifica il Cagliari di Semplici sia galvanizzato dalle vittorie delle ultime tre giornate, le squadre della massima serie si guardano intorno in vista della prossima stagione. Numerosi sono i contratti da rinnovare e le situazioni da definire. Il Milan vuole trattenere Donnarumma, il Torino Belotti, mentre il Cagliari intende prolungare con Joao Pedro.

Calciomercato, Ag Joao Pedro: “Intesa con il presidente”

L’agente del brasiliano, Marco Piccioli, intervistato ieri da Tuttomercatoweb, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Aveva già dimostrato negli anni passati. Sia quest’anno che l’anno scorso si sta consacrando con dei numeri importanti. Sul mercato abbiamo dovuto fare i conti con la situazione del Covid. Sicuramente Joao sta facendo un campionato importante. Vediamo cosa ci presenterà il calciomercato. Rinnovo? Con il Presidente c’è una parola. Credo che lo accontenterà. In questo momento non ci sono le firme, ma c’è un’intesa di massima“.

Rinnovo Belotti, Vagnati: “Faremo il massimo”

Prima dello scontro contro il Napoli, il responsabile dell’area tecnica del Toro, Davide Vagnati, ai microfoni di Sky, ha rilasciato alcune importanti parole sulla situazione contrattuale del giocatore granata Andrea Belotti: “Il rinnovo di Belotti? Ne stiamo parlando, in maniera molto civile e amicale. Andrea e’ un giocatore fondamentale per noi, straordinario. E’ normale che ci siano dei grandi club che lo stiano seguendo, anzi e’ motivo di vanto. Cercheremo di fare il massimo per farlo rimanere qua con noi“.

Situazione Donnarumma, Massara: “Ci auguriamo di trovare un’intesa”

Il direttore sportivo Frederic Massara ha rivelato tutta l’intenzione del club di voler trattenere il suo numero 1 per molto tempo. Ai giornalisti di Sky nel prepartita di Lazio-Milan, ha detto: “La nostra posizione non cambia, abbiamo fiducia totale in Gigio. Ci auguriamo che si possa trovare un’intesa. Adesso siamo tutti concentrati, a partire da Gigio, su questa partita e questa qualificazione a cui teniamo tantissimo. Il Milan e’ vigile sul mercato su tutti i giocatori e in tutti i ruoli, ma in questo momento non e’ nostra intenzione andare su un altro portiere. Cerchiamo ancora di trovare un accordo e speriamo si possa raggiungere”.