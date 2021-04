CLAMOROSO Juventus, possibile colpo dal Napoli: offerti 22 milioni più il cartellino di Demiral

MERCATO JUVENTUS, PRONTO IL COLPO DAL NAPOLI: ECCO DI CHI SI TRATTA – La Juventus è in una situazione complicatissima, questo è risaputo. Pirlo è sulla graticola, il quarto posto è in bilico e la vittoria della Lazio, seppure abbia permesso ai bianconeri di scavalcare il Milan, ha portato anche i biancocelesti in lotta per la Champions League. Sembra presto, quindi, per parlare di mercato: eppure, con un’annata che si prospetta fallimentare (anche se Francesco Repice non la pensa così, come ha detto ieri alla nostra redazione), è lecito che la dirigenza inizi a pensare a come rinforzare la squadra in vista della prossima Champions League. Le indiscrezioni che trapelano riguardo al mercato bianconero hanno del clamoroso: sembra, infatti, che Paratici abbia deciso di puntare su un gioiello del Napoli. Ecco di chi si tratta.

Mercato Juventus, occhi su Zielinski: offerti 22 milioni e Demiral, De Laurentiis non ha detto di no

I rapporti di mercato tra Juventus sono sempre stati problematici, specie dopo l’acquisto di Higuain da parte dei bianconeri. Per questo, pensare alla possibilità che un calciatore partenopeo possa seguire la stessa strada del Pipita cinque anni dopo è per lo meno complicato: eppure, la Juventus avrebbe puntato un centrocampista azzurro. Si tratta del polacco Piotr Zielinski, centrocampista e trequartista del Napoli che sta disputando una stagione straordinaria agli ordini di Gattuso. Per lui sono già 6 i gol realizzati in campionato, oltre ad 8 assist in Serie A e 2 reti siglate in Europa League. Talvolta mezzala, talvolta trequartista, il polacco classe ’94 è un giocatore che non ha eguali nell’attuale rosa della Juventus: l’unico che potrebbe assomigliargli, come ruolo, è Aaron Ramsey, protagonista di un’altra stagione deludente e pronto a tornare in Inghilterra a fine stagione.

L’offerta della Juve è allettante: 22 milioni cash più il cartellino di Merih Demiral, centrale difensivo classe ’98 alla ricerca di maggiore continuità. Il turco farebbe molto comodo al Napoli, per questo De Laurentiis sta riflettendo e non ha assolutamente chiuso la porta alla Juve: la situazione è in via di sviluppo, ma qualcosa potrebbe muoversi.