Futuro Hakimi: il calciatore giura fedeltà alla squadra di Antonio Conte

Non trovano conferme le voci che vorrebbero il laterale marocchino lontano dall’Inter di Antonio Conte: il futuro di Hakimi è all’Inter.

Dopo le voci circolate dall’Inghilterra, che vedrebbero Hakimi vicino all’Arsenal di Mikel Arteta, arriva la secca smentita del calciatore stesso che si confessa devoto alla causa neroazzurra e pensa già al possibile scudetto in chiave Inter.

Rendimento impressionante

alla prima stagione in neroazzurro con già 6 reti e 6 assist in campionato. Arrivato per 40 milioni di euro dal Real Madrid, dopo essere stato due anni in prestito al Borussia Dortmund, il classe 98′ si sta confermando come uno degli esterni più promettenti del panorama mondiale.

Indiscrezioni inglesi

parlano di un possibile avvicendamento dell’Arsenal pronto a sborsare un cifre superiore ai 60 milioni di euro. Ciò che è certo è che la società è alla ricerca di un laterale destro data la sicura partenza di Bellerin (per lui si parla di Barcellona e Juventus) e uno dei nomi caldi è quello di Lamptey del Brighton.

Possibile cessione

in casa Inter che a fine anno potrebbe dire addio all’esterno sinistro Young, per lui si parla del Milan come rincalzo di Hernandez. Restano anche dubbi legati al futuro di Danilo D’Ambrosio. Il difensore è in scadenza e sembrano esserci delle problematiche legate al rinnovo con la società neroazzurra: il Milan resta in agguato. Una certezza a Milano sponda neroazzurra resta il futuro di Hakimi e la fiducia che sta guadagnando Matteo Darmian. L’esterno arrivato dal Parma per 3 milioni di euro non era stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi neroazzurri. Questi ultimi si sono dovuti ricredere avendo trovato l’Inter con Darmian un giocatore molto utile (autore già di due gol fondamentali contro Genoa e Cagliari) e dedito al sacrificio chiestogli dal mister.

Una certezza

il futuro di Achraf Hakimi è all’Inter.