Calciomercato Inter: obiettivo vice Lukaku, un calciatore parte e va al Milan?

Dopo la vittoria casalinga rimediata contro il Cagliari (1-0), l’Inter continua a tenere a distanza di sicurezza Milan e Juventus e continua la propria cavalcata verso quello scudetto che manca in casa nerazzurra da ormai undici anni. Mentre l’Inter di Antonio Conte si prepara ad affrontare il Napoli nella trasferta del 31esimo turno di campionato, la dirigenza nerazzurra sta continuando a lavorare per regalare al proprio tecnico dei rinforzi per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter: arriva un vice Lukaku?

Secondo quanto riportato da Interlive, l’Inter sarebbe alla ricerca di un vice Lukaku, ovvero di una punta di profilo internazionale e d’esperienza che faccia rifiatare il belga in alcuni momenti della stagione. Secondo la sopracitata testata non sono da escludere due ‘ritorni di fiamma’ di calciomercato: Olivier Giroud (in scadenza di contratto a Giugno) e Edin Dzeko (nel caso si dovesse liberare a ‘0’ dalla Roma).

Inoltre alla dirigenza nerazzurra sono stati proposti anche due nomi: Choupo-Moting, 32enne camerunese con passaporto tedesco attualmente in forza al Bayern Monaco e Valere Germain, 30enne in forza al Marsiglia che ha il contratto in scadenza. Al momento però la dirigenza nerazzurra non sembrerebbe interessata a quest’ultimi giocatori citati ma osserva con grande attenzione la ‘situazione Dzeko’.

Calciomercato Inter: Young verso il Milan?

Una delle mosse vincenti di Antonio Conte in questa stagione è stata quella di rivalutare Ivan Perisic che, nonostante l’assenza delle ultime giornate causa infortunio, si può ormai ritenere il titolare dell’out di sinistra della squadra nerazzurra. Percorso inverso ha avuto Ashley Young, uno dei pupilli di Conte nella passata stagione che, a causa di alcune brutte prestazioni, è diventata la prima riserva nel ruolo di esterno sinistro. L’inglese è in scadenza di contratto a Giugno e il suo addio ai nerazzurri sembra ormai cosa fatta. Nel suo futuro, in particolare nella prossima stagione, potrebbe esserci ancora Milano.

Secondo quanto riportato da Calciomercanews infatti, starebbe cercando un vice-Hernandez che possa garantire un’alternativa di livello sulla fascia e Young potrebbe rientrare nella lista di Maldini tra i nomi più appetibili. Seguiranno aggiornamenti…