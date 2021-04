Hakan Çalhanoğlu, fermo il rinnovo con il Milan: Juventus, possibile inserimento

Il centrocampista/attaccante della nazionale turca e del Milan, Hakan Çalhanoğlu, è attualmente in una fase di stallo contrattuale data l’imminente scadenza (fine stagione). Si potrebbe dire, una situazione alquanto difficoltosa che vede il turco dalla cittadinanza tedesca dinanzi a un accordo non ancora trovato. La società rossonera offrirebbe lui circa 4 milioni di euro all’anno, mentre l’attaccante è pronto a richiederne 5 milioni fissi senza bonus. Sorge l’opportunità per la Juventus, acquisto a parametro zero?

Hakan Çalhanoğlu: la Juventus acquisterebbe a parametro zero?

La situazione è difficoltosa e in fase di stallo, occorre prendere una decisione nel breve tempo data la scadenza contrattuale di fine stagione. Qualora Hakan Çalhanoğlu non riuscisse a portare a termine l’accordo con il Milan, sarà la Juventus ad avere una concreta possibilità di acquistarlo a paramento zero verso il giocatore. Alla società l’attaccante ha proposto 5 milioni di euro l’anno fissi senza bonus, mentre per adesso il Milan ne offrirebbe solamente 4.

Juventus in prima linea: subito dopo Arsenal e Chelsea

Manca poco per giungere a fine stagione e il Milan dovrà prendere una decisione riguardo il turco. Ad oggi, stando alle dichiarazioni fatte a Sky Sport, nonostante l’accordo con Zlatan Ibrahimovic resta ancora in ballo la contrattazione con Çalhanoğlu. Come riferito dall’emittente la Juventus potrebbe inserirsi per il calciatore turco, il quale non ha ancora accettato la cifra fin qui proposta dai rossoneri. Ulteriori offerte sono pervenute all’entourage del calciatore, come Arsenale Chelsea. Queste ultime rimangono comunque economicamente inferiori rispetto alla somma imposta dall’attaccante.