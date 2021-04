Icardi verso Torino e l’Inter guadagnerebbe 15 milioni. Ranieri, addio ai blucerchiati?

Icardi verso Torino. La bomba di mercato è apparsa stamane su La Stampa. Il prolungarsi delle trattative per il rinnovo del contratto di Dybala, spinge i dirigenti bianconeri a guardarsi attorno per cercare un eventuale e degno sostituto dell’argentino. La distanza tra le parti è ancora notevole, e forse il gol ritrovato a Napoli non basterà per la permanenza della Joya allo Stadium.

Icardi-Juventus, potrebbe diventare realtà

La notizia incredibile è apparsa stamattina sul celebre quotidiano. Secondo le parole riportate, i dirigenti della Vecchia Signora avrebbero già fissato un incontro con la moglie-agente di Mauro Icardi. L’ex Inter non è esploso in Francia come ci si aspettava e quindi starebbe seriamente pensando di lasciare Mbappè e compagni per cercare gloria altrove. La Juve sarebbe una destinazione più che gradita e Dybala, giocatore dalle indiscusse capacità, potrebbe essere una pedina di scambio per il concretizzarsi dell’affare. Qualora la successione argentina dovesse realizzarsi, la società di Milano incasserebbe 15 milioni di euro di bonus, come previsto dagli accordi contrattuali stipulati con il Psg, all’epoca dell’acquisto di Icardi da parte dei francesi.

Ranieri-Samp è addio?

Secondo “La Gazzetta dello Sport” il tecnico avrebbe comunicato al club la sua intenzione di lasciare la guida dei blucerchiati a fine stagione. Vi sono forti probabilità che al termine del campionato potrebbe esserci una piccola rivoluzione tra i doriani. Oltre al tecnico potrebbe andare via anche il ds Osti, in scadenza di contratto. Per quanto riguarda il rinnovo di Quagliarella, ancora tutto è in stand-by. La richiesta economica dell’agente del giocatore non è ancora stata accolta, con Ferrero intenzionato ad offrire di meno vista l’età del giocatore. Riusciranno le parti a venirsi incontro?