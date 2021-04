Fiorentina, individuato il nuovo centravanti in caso di addio a Vlahovic: arriva dalla Francia!

MERCATO FIORENTINA, COLPO IN ATTACCO PER IL VIOLA? ECCO IL POSSIBILE “NUOVO VLAHOVIC” – La corsa salvezza non è ancora finita, ma nella bagarre giù in basso la Fiorentina è sicuramente la squadra che, meno di tutte, rischia di finire giù in Serie B. Insomma, serviranno ancora un po’ di punti per guadagnarsi la permanenza in Serie A, ma il pericolo sembra ormai scampato. Ciò non significa, però, che la stagione sia stata positiva: due cambi di allenatore (Iachini, Prandelli, ancora Iachini), tante sconfitte, troppi gol subiti e un altro campionato ai margini della zona retrocessione. Insomma, l’anno prossimo i tifosi si aspettano ben altro: l’unica vera nota lieta della stagione è stata Dusan Vlahovic, attaccante serbo che ha segnato la bellezza di 17 gol e che, proprio per questo, è destinato a lasciare Firenze per accasarsi in una big. Chi prenderà il suo posto? Commisso e Pradé hanno individuato il sostituto: ecco di chi si tratta.

Mercato Fiorentina, scelto il post-Vlahovic: è Boulaye-Dia del Reims, 14 gol in Ligue 1 per il senegalese

Il serbo classe 2000 Dusan Vlahovic è stato protagonista di un’annata straordinaria. Aveva iniziato in sordina, poi è esploso e da lì non si è più fermato: 17 reti in campionato, gol all’andata e al ritorno con la Juventus, tripletta al Benevento, di diritto tra i migliori millennials nel suo ruolo in Europa. E’ chiaro che diversi club abbiano messo gli occhi su di lui: Inter, Roma, Juventus, Napoli e Milan sono pronte a darsi battaglia per acquistarlo. E la Viola? Commisso avrebbe già scelto il nuovo numero 9: si tratta di Boulaye-Dia, attaccante 24enne senegalese di proprietà dello Stade Reims. Il forte centravanti dei francesi ha segnato la bellezza di 14 gol in Ligue 1 (più di Kean, Thauvin, Payet, Burak Yilmaz, il doppio di Icardi, più del doppio di Neymar per capirci). Su di lui, è forte l’interesse del Napoli, del West Ham e dell’Arsenal: ma la Fiorentina, al momento, sembra essere in vantaggio.