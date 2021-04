Calendario lotta salvezza, evitare la Serie B ad ogni costo: ecco tutte le partite che attendono Crotone, Parma, Cagliari, Torino, Spezia, Benevento e Fiorentina

CALENDARIO LOTTA SALVEZZA, ANCORA TANTISSIMI BIG MATCH TRA LE SQUADRE COINVOLTE NELLA BAGARRE – Quest’anno, a otto giornate dalla fine, è davvero complicatissimo dire chi saranno le squadre che scenderanno in Serie B. Infatti, compagini come Spezia e Benevento, considerate tra le maggiori indiziate per il ritorno immediato in cadetteria, sono attualmente fuori dagli ultimi quattro posti. Torino e Cagliari, invece, erano partite con migliori aspettative, così come il Parma. Quart’ultima, terz’ultima e penultima, sono questi i piazzamenti attuali delle tre compagini: nonostante organici forse non da Europa, ma per lo meno da metà classifica, è altamente probabile che almeno due di queste crollino in B. Occhio poi alla Fiorentina, a pari punti col Benevento e protagonista ancora una volta di una stagione horror. Consideriamo già in salvo, invece, Genoa, Udinese, Bologna e Sampdoria, oggettivamente ormai ad un passo dalla salvezza. Ecco allora il calendario lotta salvezza: tutte le partite di Crotone, Parma, Cagliari, Torino, Benevento, Fiorentina e Spezia da qui fino al termine della Serie A.

Calendario lotta salvezza, chi si salverà? Ecco tutte le sfide delle squadre coinvolte nella corsa per non retrocedere

Ecco quindi il calendario delle squadre coinvolte nella lotta per non scendere in Serie B: evidenziati in grassetto i match-salvezza. Chi si salverà?

Ecco la classifica attuale:

SPEZIA 32

FIORENTINA 30

BENEVENTO 30

TORINO 27 (Una partita in meno)

CAGLIARI 22

PARMA 20

CROTONE 15

(Gli asterischi a fianco della squadra indicano le probabilità di salvezza da 1* a 5*****)

CROTONE *

Crotone-Udinese 17.04.2021

Crotone-Sampdoria 21.04.2021

Parma-Crotone 24.04.2021

Crotone-Inter 01.05.2021

Roma-Crotone 09.05.2021

Crotone-Hellas Verona 12.05.2021

Benevento-Crotone 16.05.2021

Crotone-Fiorentina 23.05.2021

PARMA *

Cagliari-Parma 17.04.2021

Juventus-Parma 21.04.2021

Parma-Crotone 24.04.2021

Torino-Parma 03.05.2021

Parma-Atalanta 09.05.2021

Lazio-Parma 12.05.2021

Parma-Sassuolo 16.05.2021

Sampdoria-Parma 23.05.2021

CAGLIARI **

Cagliari-Parma 17.04.2021

Udinese-Cagliari 21.04.2021

Cagliari-Roma 25.04.2021

Napoli-Cagliari 02.05.2021

Benevento-Cagliari 09.05.2021

Cagliari-Fiorentina 12.05.2021

Milan-Cagliari 16.05.2021

Cagliari-Genoa 23.05.2021

TORINO ***

Torino-Roma 18.04.2021

Bologna-Torino 21.04.2021

Torino-Napoli 26.04.2021

Torino-Parma 03.05.2021

Hellas Verona-Torino 09.05.2021

Torino-Milan 12.05.2021

Spezia-Torino 16.05.2021

Torino-Benevento 23.05.2021

Torino-Lazio (da recuperare, data da definire)

BENEVENTO ****

Lazio-Benevento 18.04.2021

Genoa-Benevento 21.04.2021

Benevento-Udinese 25.04.2021

Milan-Benevento 01.05.2021

Benevento-Cagliari 09.05.2021

Atalanta-Benevento 12.05.2021

Benevento-Crotone 16.05.2021

Torino-Benevento 23.05.2021

FIORENTINA *****

Sassuolo-Fiorentina 17.04.2021

Hellas Verona-Fiorentina 20.04.2021

Fiorentina-Juventus 25.04.2021

Bologna-Fiorentina 02.05.2021

Fiorentina-Lazio 09.05.2021

Cagliari-Fiorentina 12.05.2021

Fiorentina-Napoli 16.05.2021

Crotone-Fiorentina 23.05.2021

SPEZIA ****

Bologna-Spezia 18.04.2021

Spezia-Inter 21.04.2021

Genoa-Spezia 24.04.2021

Hellas Verona-Spezia 01.05.2021

Spezia-Napoli 09.05.2021

Sampdoria-Spezia 12.05.2021

Spezia-Torino 16.05.2021

Spezia-Roma 23.05.2021