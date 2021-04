Mercato Lazio, caccia agli svincolati in difesa: ecco tutti i nomi sul taccuino del ds Tare

MERCATO LAZIO, LE MOSSE DI TARE: SERVONO INEESTI DI QUALITA’ IN DIFESA – La Lazio è in piena corsa per la Champions League, dopo aver concluso la campagna europea 2020/2021 uscendo agli ottavi contro i Campioni d’Europa del Bayern Monaco. Ora, la squadra di Inzaghi è chiamata alla prova di maturità, al salto di qualità che anche i tifosi si aspettano: mantenere un alto livello per diversi anni di fila. Certo, l’Europa League non sarebbe da buttare (se giocata con la giusta testa), ma la Champions è tutta un’altra storia. In previsione della prossima stagione, dunque, il ds laziale Tare sta preparando alcuni colpi low cost per sistemare il reparto più malmesso, la difesa. Ecco tutti i nomi sul taccuino del direttore sportivo della Lazio per aggiustare il sistema difensivo del tecnico Simone Inzaghi.

Mercato Lazio: Mustafi, Balbuena e Maksimovic i preferiti, Thiago Silva e Sakho più difficili

In questa stagione, Simone Inzaghi si è sempre dovuto “aggiustare” con poco o niente per quanto riguarda il reparto difensivo. Con Radu spesso infortunato, così come Luiz Felipe, e Patric, Hoedt e il neo arrivato Musacchio decisamente poco affidabili, il tecnico biancoceleste si è spesso trovato a dover fare le nozze coi fichi secchi. Il solo Acerbi non può bastare: per questo, alla dirigenza laziale è stato recapitato una richiesta di migliorare la difesa con nuovi innesti sul mercato.

I nomi che sono in lizza, tutti in scadenza a giugno del 2021 e quindi svincolati a partire da quest’estate, sono soprattutto quelli di Maksimovic, Mustafi e Balbuena. Il primo, in scadenza col Napoli, piace anche ad altri club italiani ed esteri, ma è un profilo di sicuro affidamento e con grande esperienza. Mustafi e Balbuena sono due difensori rocciosi e forti fisicamente: il primo proveniente dall’Arsenal, il secondo dal West Ham, Tare potrebbe pescare proprio in Premier League.

Occhio, poi, ad altri due calciatori del campionato inglese più complicati per una questione economica, ma non per questo meno affascinanti: stiamo parlando di Sakho (Crystal Palace) e Thiago Silva (Chelsea). Soprattutto il brasiliano è davvero un sogno, ma se l’anno scorso la Fiorentina fu ad un passo dal suo acquisto, anche la Lazio potrebbe davvero pensare di riportarlo in Italia.