Milenkovic, una big inglese insidia Inter e Milan: i dettagli

Inter e Milan sono pronte a sfidarsi anche sul mercato. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nerazzurri e rossoneri sarebbero pronti a darsi battaglia per un giovane difensore della Fiorentina: Nikola Milenkovic. Il 23enne serbo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Quando nelle scorse settimane gli è stato chiesto quale sarà i suo futuro, l’ex Partizan è stato chiaro: “Ne parleremo a fine stagione”. Parole che sanno di addio. Da mesi, infatti, il ds viola, Daniele Pradé, sta premendo per provare a convincere il giocatore a rinnovare il proprio contratto con la società gigliata. Tuttavia, finora, Milenkovic ha sempre rifiutato. L’addio a fine stagione, dunque, sembrerebbe ormai scritto.

Inter e Milan, è derby per Milenkovic

Qualora Milenkovic decidesse di lasciare la Fiorentina, Inter e Milan sarebbero pronte a darsi battaglia. Non è un mistero, infatti, che soprattutto i rossoneri sono sulle tracce del giocatore da tempo. Basti pensare che, già lo scorso anno, la società di via Aldo Rossi ha provato a bussare alla porta dei gigliati per verificare se ci fossero i presupposti per avviare una trattativa. Tuttavia, i 45 milioni richiesti dalla Fiorentina hanno fatto desistere i rossoneri, costretti in seguito a spostare la loro attenzione su altri obiettivi. A distanza di qualche mese, però, la situazione sembrerebbe essere cambiata. Il fatto che il giocatore abbia deciso di non rinnovare con la Fiorentina, infatti, ha fatto sì che la sua valutazione scendesse drasticamente. Ad oggi, il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra più abbordabile che ha riacceso gli interessi di Milan e Inter.