Inter, Marotta studia tre colpi a parametro zero per l’estate

L’Inter inizia a pianificare il futuro. I nerazzurri sono sulle tracce di diversi giocatori in scadenza di contratto, tre dei quali militano tutti in Premier League

L’Inter non arresta la sua corsa. Nell’ultima giornata di campionato i nerazzurri hanno superato di misura il Bologna grazie a una perla del solito Romelu Lukaku. Per la squadra di Antonio Conte si è trattato del 21 successo stagionale in Serie A, del nono consecutivo. Non accadeva da ben 14 anni. L’ultima volta che i nerazzurri hanno conquistato così tante vittorie consecutive era il lontano 2007, e al timone di quella fantastica squadra c’era l’attuale CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini. In quell’annata le vittorie consecutive dell’Inter furono addirittura 17 (primato ancora oggi imbattuto), e i punti a fine campionato 97 (record poi superato dalla Juventus di Conte nella stagione 2013/2014).

Come allora, l’Inter sta vivendo un’annata straordinaria. Quando mancano nove giornate al termine del campionato (dieci per i nerazzurri che mercoledì saranno in campo per il recupero della 28^ giornata di Serie A), il vantaggio sulle avversarie è considerevole: il Milan, secondo, è a -8; l’Atalanta a -10; Juventus e Napoli, invece, accusano entrambe un gap di 12 punti. Come ha detto lo stesso Conte nel post partita del match vinto contro il Bologna “la strada è ancora lunga”, ma i tre punti strappati al Dall’Ara hanno permesso ai nerazzurri di fare un bel balzo in avanti.

Inter, i possibili colpi a parametro zero: tutti i nomi

Mentre la squadra è concentrata sul campo, in dirigenza si inizia a pensare al futuro. Come riferito da Calciomercato.com, infatti, Marotta e Ausilio avrebbero già iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di qualche giocatore che in vista della prossima annata possa rinforzare una rosa, ad oggi, già molto competitiva. Nel mirino dell’ex dirigente bianconero sarebbero finiti diversi giocatori in scadenza di contratto. In passato, Marotta ha dimostrato di aver un gran fiuto in questo campo. Tra i suoi colpi più celebri, infatti, si possono ricordare i vari Pogba, Pirlo, Emre Can, Dani Alves, Coman e Llorente.

Per la difesa, il nome più caldo sembrerebbe quello di Nikola Maksimovic. Nelle ultime giornate il centrale difensivo del Napoli ha dimostrato qualche calo di tensione di troppo, ma nel recente passato ha dimostrato di poter essere una pedina importante per il reparto difensivo. Il suo contratto con il Napoli scade il 30 giugno 2021. Il rinnovo, ad oggi, sembrerebbe lontano. L’ex giocatore del Torino sarebbe il rincalzo ideale per far tirare il fiato durante la stagione alla coppia Skriniar-De Vrij. Se l’Inter vorrà fare un tentativo, dovrà muoversi in fretta, perché sulle sue tracce ci sono anche Betis Siviglia e Liverpool. A centrocampo, invece, il nome caldo è sempre quello di Georgino Wijnaldum. Nonostante le diverse proposte di rinnovo avanzategli dal club, il giocatore sembrerebbe intenzionato a dire addio a fine stagione. A quanto pare la dirigenza dell’Inter avrebbe già avviato i primi contatti con il suo entourage, ma la concorrenza è tanta.

Per l’attacco so sogna Aguero

In attacco, invece, il sogno sarebbe portare alla Pinetina Sergio Aguero. Dopo dieci anni, infatti, a fine stagione l’attaccante argentino lascerà i Citizens. Per i nerazzurri si tratterebbe di un grande colpo, ma accaparrarselo non sarà affatto semplice. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe anche il Barcellona, dove milita il suo compagno di Nazionale, nonché amico Lionel Messi. Ecco perché l’Inter starebbe monitorando un’alternativa. Si tratta di Olivier Giroud. Il francese già in passato accostato ai nerazzurri continua ad essere uno degli obiettivi della società nerazzurra. Nonostante la non più giovane età, l’attaccante del Chelsea può ancora dare molto. Conte, poi, lo conosce bene. Durante la sua esperienza a Londra, infatti, il tecnico salentino ha avuto modo di allenarlo per sei mesi, durante i quali il francese ha collezionato 18 presenze e 5 gol.