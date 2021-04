Lukaku, Guardiola fa sul serio: ma il giocatore vuole l’Inter

Il Manchester City fa sul serio per Romelu Lukaku. Come riportato da vari quotidiani spagnoli e da Sky Sport, il club inglese sarebbe disposto ad offrire all’Inter una cifra monstre per arrivare all’attaccante belga. Si parla infatti di addirittura 100 milioni di euro da mettere sul piatto.

Cercasi “9”

Il tecnico dei Citizens Pep Guardiola, che ha metabolizzato la difficoltà di arrivare a Lionel Messi, punta adesso all’attaccante nerazzurro per completare l’evoluzione tattica della sua squadra. Al City, infatti, manca il classico “nueve”: una punta che dia profondità e che sappia finalizzare l’enorme mole di gioco prodotta da gente come Mahrez, Foden, Sterling. Non è un caso che oltre a Lukaku il club inglese stia sondando profili come Haaland del Borussia Dortmund o Ings del Southampton. Tutta gente che sa come buttarla dentro in ogni partita e situazione.

Uomo chiave

L’Inter per Lukaku ha fissato un prezzo di partenza di 90 milioni, ma ovviamente vorrebbe trattenere il suo attaccante e leader che sotto la guida di Conte è cresciuto tantissimo, sia dal punto di vista tecnico e tattico che realizzativo. Dal canto suo, il giocatore ha fin qui sempre manifestato, direttamente o indirettamente, l’intenzione di restare alla corte della Beneamata. Il gigante belga sta trascinando i nerazzurri verso l’obiettivo scudetto a suon di gol (fin qui ben 21 in campionato). Il suo lavoro per la squadra, come sottolineato più volte da Conte, è sempre encomiabile. Di primo piano è anche il suo ruolo all’interno dello spogliatoio.

Futuro da definire

Oltre alla volontà del giocatore, a fine stagione inciderà senz’altro anche la situazione societaria nerazzurra, con l’attesa di schiarite intorno alla solidità della proprietà di Suning. In caso di notizie rassicuranti in questo senso e di proseguimento del progetto tecnico con Conte, è verosimile immaginare Romelu Lukaku vestito di nerazzurro anche nella prossima stagione. Per ora è dunque prematuro affermare che le lusinghe di Guardiola possano togliere il sonno ai sostenitori interisti.